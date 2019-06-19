Bakan Varank, '2018 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni açıkladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2018 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksin'de ilk sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), ikinci sırada İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), üçüncü sırada ise Sabancı Üniversitesi'nin (SÜ) yer aldığını açıkladı.

Bakan Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarını açıkladı. Bakan Varank, girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde, üniversitelerin çok önemli bir basamak olduğunu belirtti. Bakan Varank, bakanlık olarak bilim ve teknoloji politikalarını oluştururken üniversitelerle birlikte hareket ettiklerini belirterek, "Özellikle üniversite-sanayi işbirliği alanında son derece önemli destek ve teşvikler sunuyoruz. Amacımız; bilim, teknoloji ve sanayiyi bir araya getiren üniversitelerimizi üretimin merkezinde konumlandırmaktır. Dolayısıyla, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinin tüm bu amaçlara ulaşmada; yardımcı, yönlendirici, hatta motive edici olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

'ÜNİVERSİTELERİMİZ ÖNEMLİ ADIM ATIYOR'

Bakan Varank, 7 yıl önce ilan etmeye başlanan endeksin bugün, başta üniversiteler olmak üzere, kamuoyunun merakla beklenen prestijli bir dereceye dönüştüğünü belirterek, "Bu sıralamayı yaparak ilan etmekteki amacımız; üniversitelerarası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabeti arttırmak, böylelikle girişimcilik ekosistemini geliştirmektir. Endeksin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte üniversitelerimizin girişimcilik ve yenilikçiliğe dair önemli adımlar atıyor olması da ayrıca sevindiricidir. Özellikle ilgili kuruluşlarımız TÜBİTAK ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) bu alanda verdiği önemli desteklerle, akademide girişimcilik ekosistemi ciddi bir atılım sürecine girmiştir" diye konuştu.

ENDEKSİN OLUŞTURULMASINA 247 KURUM KATKI SAĞLADI

Bakan Varank, endeksin üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste ya da en başarılı üniversitelerin ortaya konulduğu bir sıralama olmadığının altını çizdi. Endeksin oluşturulurken üniversitelerin yalnızca girişimci ve yenilikçi performanslarının dikkate alındığını ifade eden Bakan Varank, şöyle konuştu: "Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 164 üniversitemizden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmiştir. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, KOSGEB, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 247 kurum katkılarını sunmuştur."

İLK SIRADA ODTÜ

Bakan Varank, bu seneki endeksi üniversitelerdeki, "bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği', "fikri mülkiyet havuzu', "işbirliği ve etkileşim" ile "ekonomik katkı ve ticarileşme" olmak üzere 4 boyut altında, 19 göstergeye göre sıraladıklarını belirterek, listeyi şöyle açıkladı: "İlk sırada ODTÜ, ikinci sırada İTÜ, üçüncü sırada ise SÜ, dördüncü sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, beşinci sırada Boğaziçi Üniversitesi, altıncı sırada Yıldız Teknik Üniversitesi, yedinci sırada Gebze Teknik Üniversitesi, sekizinci sırada Hacettepe Üniversitesi, dokuzuncu sırada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve onuncu sırada Ege Üniversitesi yer alıyor. Hayırlı olsun."

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DHA