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  3. Bakan Varank açıkladı: 4 bin 500 lira maaş, 3 yıl istihdam

Bakan Varank açıkladı: 4 bin 500 lira maaş, 3 yıl istihdam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Aylık 4 bin 500 lira burs, 3 yıl boyunca istihdam desteği sunuyoruz" dedi.

Bakan Varank açıkladı: 4 bin 500 lira maaş, 3 yıl istihdam

Bakan Varank'ın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

(Sanayi Doktora Programı) Sonuçlar belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz.

Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Aylık 4 bin 500 lira burs, 3 yıl boyunca istihdam desteği sunuyoruz.

Ayrıntılar gelecek...

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