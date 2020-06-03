Bakan Varank açıkladı: 4 bin 500 lira maaş, 3 yıl istihdam
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Aylık 4 bin 500 lira burs, 3 yıl boyunca istihdam desteği sunuyoruz" dedi.
Bakan Varank'ın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:
(Sanayi Doktora Programı) Sonuçlar belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz.
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Aylık 4 bin 500 lira burs, 3 yıl boyunca istihdam desteği sunuyoruz.
Ayrıntılar gelecek...
HABERE YORUM KAT