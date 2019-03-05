Bakan Varank açıkladı: CHP Anayasa Mahkemesine başvurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirtti ve ekledi "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye’nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, Ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu kaydetti.
Bakan Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." değerlendirmesinde bulundu.
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