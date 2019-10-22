Bakan Varank Bursa OSB'yi ziyaret etti

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlık olarak sanayi ve teknoloji hamlemizde Bursa'ya çok önem veriyoruz. Bursa, altyapısıyla, sanayisiyle Türkiye'de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerden bir tanesi." dedi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret eden Bakan Varank, ilk olarak model, döküm ve talaşlı imalat hizmetleri veren İğrek Makine Döküm AŞ'nin üretim merkezinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra çelik üretimi yapan Çemtaş Çelik Makine AŞ'yi gezen Varank, ardından sac işleme makinaları üreten Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Ar-Ge ve üretim merkezini ziyaret ederek, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

- Bakan Varank, yerli tramvayın vatman kabinine geçti

Varank, sac işleme makinaları ile raylı sistemler üreten Durmazlar Makine AŞ'yi de ziyaret ederek, firmanın ürettiği ve İstanbul Eminönü-Alibeyköy hattında kullanılması planlanan yerli tramvayın vatman kabinine geçerek test sürüşü gerçekleştirdi.

Bakan Varank, son olarak elektrikli hizmet araçları üreten Tragger firmasının üretim merkezini gezerek, deneme sürüşü yaparak araçlara ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayi ve teknoloji hamlemizde Bursa'ya çok önem veriyoruz. Bursa altyapısıyla, sanayisiyle Türkiye'de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tecrübelerimizi ülkenin dört bir yanına yayacağız"

Varank, sanayi altyapısına hizmet eden üretim tesislerinin varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sanayimizdeki dönüşümün sağlanması için hem üretim tesislerine hem de üretilen ürünleri sanayimizde kullanmamız gerek. Bu üretim merkezlerinde elde ettiğimiz tecrübeleri ülkemizin dört bir yanına yayacağız." diye konuştu.

Durmazlar Makine AŞ'nin tramvay üretiminde yüzde 60 yerlilik oranını yakaladığına işaret eden Varank, söz konusu tramvayın diğer parçalarının da yerlileştirilebileceğini, bir sonraki adımda hızlı tren setlerinin de yerli ve milli olarak geliştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

- Kamu alımlarında yerli ürün vurgusu

Varank, kamu alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yerel yönetimler büyük kamu alımları yapıyorlar. Bu alımlarda bazen yabancı firmaları tercih ediyorlar. Burada üretilen tramvay İstanbul'da kullanılacak. Durmazlar firmamız yurt dışında ihale kazanarak, raylı sistem satabilen bir firmamız. Türkiye'deki belediyelerimize, yerel yönetimlerimize çağrıda bulunuyoruz, yerli üretim ürünler varken yabancıyı tercih etmeyin."

Öte yandan Varank, Bursa ziyareti kapsamında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı'nı (BUTAL) da ziyaret etti.

Malzeme, tekstil, kimya, çevre, gıda ve tarım kimyası alanlarında kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversitelerle Ar-Ge merkezlerine hizmet veren laboratuvarda incelemelerde bulunan Varank, burada yapılan çalışmalara ilişkin TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve TÜBİTAK BUTAL Müdürü Sedat Aktaş'tan bilgi aldı.

Kaynak: AA