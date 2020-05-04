Bakan Varank duyurdu! Yerli solunum cihazları Somali'ye gönderildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli yoğun bakım solunum cihazlarının Somali'ye gönderildiğini duyurarak "Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu'' dedi.
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04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:04
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