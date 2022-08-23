Bakan Varank halkın nabzını tuttu, destekleri ve icraatları bir bir paylaştı! CHP İstanbul'u resmen sömürmüş! "Sizce hangisi?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni bir ankete imza atarak, Konya ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin harcamaları ve icraatlarını takipçilerine sundu. Sosyal medya hesabından halka, açık uçlu bir soru soran Varank, CHP ve AK Parti arasındaki belediyecilik farkını gözler önüne serdi. Ortaya çıkan veriler ise görenleri şaşkına çevirdi.

"SİZCE HANGİSİ?"

Bakan Varank'ın, iki belediyeyi karşılaştırdığı paylaşımında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Chp

Konya Büyükşehir Belediyesi: Ak Parti

3,5 yılda Hazineden aldığı destek İBB: 70,9 MİLYAR ₺

Konya BB: 5,1 MİLYAR ₺

İstanbul'da otobüs bileti: 2019: 2,60 ₺ 2022: 7,67 ₺

Konya'da otobüs bileti: 2019: 2,10 ₺ 2022: 2,50 ₺

Hangisi başarılı?" ifadeleri yer aldı.

Verileri görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İBB'nin aldığı bütçe ve sonuçları karşısında hayrete düşen sosyal medya kullanıcılarından "Ortada proje yok. İmamoğlu'ndan başka hiçbir şey yok. O da hep tatilde" şeklinde yorumlar geldi.