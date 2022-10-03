Bakan Varank ilk kez açıkladı, vatandaş umutlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret çıkışı: "Zam yapmamız lazım"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Küpeliler Sunta Fabrikası için temel atma törenine düzenlendi. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer katıldı.

"MOBİLYA SEKTÖRÜMÜZ ÇOK GÜÇLÜ, HER GEÇEN GÜN İHRACATINI ARTIRIYOR"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Mustafa Varank, 1.5 milyar TL yatırım bedeli olan fabrikanın Türkiye'ye ve şehre önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

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Türkiye'nin, sunta üretiminde önemli bir ülke olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Ciddi üreticilerimiz var ama şu anda üretimimiz neredeyse ucu ucuna bize yetiyor. Çünkü mobilya sektörümüz çok güçlü, her geçen gün ihracatını artırıyor. Burada önemli bir istihdam sağlanacak, önemli bir katma değer oluşacak. Açıkçası ormanlarda çer çöp olan odunlar buralara getirilip katma değere dönüşmüş olacak. Böyle güzel bir yatırım için müteşebbislerimize çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman bize şöyle diyorlar; 'Siz 20 senede sanayi adına ne yaptınız? 20 senede sanayiyi bitirdiniz.' İşte Nadir Bey'e (Nadi Küpeli) sorduk. 7 sektörde faaliyet gösteriyor, bunların 5'ini ne zaman yapmış? Son 20 senede yapmış. Yeni bir yatırımın temelini atıyoruz. Gediz'deki yatırımdan bahsetti, önümüzdeki dönemde yapılacaklardan bahsetti. Peki bu işler nasıl oluyor? Kendi kendine mi oluyor? Sağ olsun onun da güzel bir örneğini verdi, bizim desteklerimiz sayesinde oluyor."

Organize Sanayi Bölgelerine desteklerde bulunduklarını ve yatırıma hazır hale getirdiklerini kaydeden Varank, sanayicilere, yatırımcılara teşvik belgesi verdiklerini aktardı.

Girişimci ve sanayicilerin yatırımlarıyla Türkiye'nin ihracatta önünün açıldığını dile getiren Bakan Varank, ticaretteki canlılığın diğer sektörlerin de önünü açtığını ifade etti.

"2018'DE 540 OLAN FABRİKA SAYISI ŞU ANDA 820"

Özel sektör ve kamu beraber hareket ettikçe başarı hikayelerini görmeye devam edeceklerini dile getiren Varank, şunları anlattı:

"O '20 senede ne yaptınız ki, Türkiye'de fabrika mı açılıyor?' diyenler bir zahmet gelsinler Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etsinler. Türkiye'de üretim oluyor mu, yatırım oluyor mu, sanayi var mı, yok mu? Gelsinler gözleriyle görsünler. Siz onları güzel ağırlarsınız değil mi? Etrafı gösterirsiniz, kendi yatırımınızı gösterirsiniz. Haier'in beyaz eşya fabrikasını gösterirsiniz. 2018'de 540 olan fabrika sayısı şu anda 820. Zaten biliyorsunuz uydu fotoğraflarını paylaştım. Dedim ki 'Eğer Türkiye'de sanayi olmuyorsa, yatırım olmuyorsa Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi o halden bu hale nasıl geldi?' İnsanlar binaları yapıp boş mu tutuyor? İçini depo olarak mı kullanıyor? Burada üretim var, burada yatırım var."

BİZ EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİ DE ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Kamu olarak yatırımlar konusunda üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Varank, "İstediğiniz yatırımı yapabilirsiniz, istediğiniz kadar sermayeniz olabilir ama orada emek verecek, ter dökecek, emekçileriniz yoksa fedakar emekçileriniz yoksa hiçbir şeyde muvaffak olamazsınız. Onun için biz emekçi kardeşlerimizi de çok önemsiyoruz. Ancak onların hakkını, alın terini verirsek bu işten düzenli ve güzel bir şekilde ilerler." değerlendirmesinde bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Ekonomi ve enflasyon konusunda yaşanan gelişmelere değinen Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret konusunda söylediği sözleri açıklayarak şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz."

ARALIK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı CNN Türk - Kanal D ortak yayında asgari ücret zammı için şunları söylemişti:

"Aralıkta tekrar değerlendirmeleri yapıp yeni bir adımı da inşallah yıl sonu itibarıyla atacağız ve bu konuda 2023'e girerken çok daha farklı bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Hiç tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken artışın getirdiği yükün tamamını işverenin üzerine bırakmadık, üzerimize aldık. Böylelikle üretimi korumuş olduk. Devlet olarak çok ciddi bir fedakârlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm ücretlerin asgari ücrete kadarki kısmından vergileri yılbaşında kaldırdık. Bu düzenleme ile işçi-memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave bir gelir avantajı sağladık. İşçilerimizin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında zor durumda kalmasını engellemek bizim birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Tabii bu bir ara artış idi. Bunu zaten işçilerimiz de hakikaten ayırt ettiler ve bundan dolayı da bizlere hep şükranlarını ifade ettiler."

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