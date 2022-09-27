Bakan Varank ipucu vermişti! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu! "Aracın fiyatını tahmin edebilirler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunumuyla ekrana gelen Arafta Sorular programına konuk oldu. Mustafa Varank, 29 Ekim'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılacak olan yerli otomobil TOGG, hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TOGG, DOĞRU ZAMANDA YAPILMIŞ YATIRIM"

Bakan Varank, TOGG'u tek kelimeyle anlatamayacaklarını dile getirerek," TOGG gerçekten Türkiye'nin yakalaması gereken değişimin işaret fişeği ve doğru zamanda doğru teknolojiye yapılmış yatırım." dedi.

"TİCARİ ARAÇLARDA AVRUPA'NIN BİR NUMARALI ÜRETİCİSİYİZ"

TOGG'un her şeyinin güzel olduğunu belirten Varank, "Tasarımı gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Haberin Devamı

"Artık içten yanmalı motorların bir geleceğinin olmadığı artık herkes tarafından kabul edildi." diyen Varank, "Biz TOGG'u ilan ettiğimizde ve bu elektrikli olacak dediğinde herkes zamanı mı diye sorular geldi. Biz TOGG'a bir araç otomobil demiyoruz teknolojik bir alet. TOGG bu değişimi dönüşümü yakalamış bir proje. Türkiye 30 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Yani biz gerçekten ticari araçlarda Avrupa'nın bir numaralı üreticisiyiz. Bizim endüstrimizi dönüştürmemiz gerekiyordu TOGG'la bu işi başlatmış ve hızlandırmış olduk" ifadelerini kullandı.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Varank, TOGG'un fiyatının ne kadar olacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda planladığı şekilde devam ediyor ve inşallah 29 Ekim'de fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz ve araçlar banttan inmeye başlayacak. İnşallah Mart ayı gibi satışa çıkmaya başlayacak. Türkiye'nin otomobili projesi aslında bir otomobilden daha fazlasını başlatmış olduk. Burada sanayimize endüstrimize müthiş katkılar sağlayan bir proje devam ediyor. Tabii ki elektrikli otomobiller şu anda dünyada bütün firmaların harıl harıl piyasaya çıkarmaya çalıştığı araçlar. Bu zamanda biz doğru zamanda başladığımız için dünya piyasasından da pay alabileceğimize inanıyoruz. Ama iç piyasa ve vatandaşlarımızın ilgisi gerçekten yüksek. Dolayısıyla ilk bir iki yıl vatandaşlarımıza yönelik çalışma olur. Fiyatıyla ilgili zaten açıklıyoruz. Türkiye'nin Otomobili segmentindeki araçlarla aynı fiyatla piyasaya girmeyi hedefliyor

İlk araç C sınıfı bir SUV olacak. Türkiye'de şu anda fiyatlarına bakıp aracın fiyatını tahmin edebilirler. Türkiye'nin otomobili tabii ki son yaptığımız düzenlemelerle elektrikli araçlarda ÖTV'den faydalanmış olacak. En büyük avantajı ama baktığınızda bu araçların bakım masraflarıyla ilgili daha düşük olması. İçten yanmalı araçları 3 ayda bir götürüyorsanız bu araçları 1-2 yılda bir servise götürüyorsunuz. Eğer bu aracı evinizde şarj ediyorsanız yakıt masrafı da 10'da 1'e kadar düşebiliyor."

Bakan Varank'ın açıklamalarından yola çıkarak TOGG'un 900 bin TL olması bekleniyor. Bu konuda açıklama yapan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan," TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de, ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" demişti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil müjdesi! TOGG için tarih verdi

Yerli otomobil TOGG'da geri sayım! Şarj cihazları kuruluma hazır!

Bursa'dan müjdeli haber! TOGG'a kardeş geliyor!

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarih verdi! Yerli otomobilden muhteşem haber: "TOGG'a hep beraber bineceğiz"

TOGG'da son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu! İşte yollarda olacağı tarih!

TOGG'da yeni gelişme! İlk batarya üretildi

Mustafa Sarıgül'den takdir toplayan hareket! Arabasını satıp, TOGG alacağını açıkladı! "Alman arabalarına güle güle!"