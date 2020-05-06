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  3. Bakan Varank, koronavirüsle mücadelede yardım edecek araştırmacıları açıkladı!

Bakan Varank, koronavirüsle mücadelede yardım edecek araştırmacıları açıkladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak genç araştırmacıları teşvik etmek amaçlı TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na (STAR) yapılan 340 başvurudan 300'ünün kabul edildiğini açıkladı.

Bakan Varank, koronavirüsle mücadelede yardım edecek araştırmacıları açıkladı!

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06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:41

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