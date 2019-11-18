Bakan Varank, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın belediyeyi ziyaretinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı yer aldı. Bakan Varank'ı Nevşehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı, kendisine kentte hayata geçirmeye hazırlandıkları projelere ilişkin bilgiler verdi. Arı, Türkiye'nin, hatta dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin ana merkezi konumundaki Nevşehir'in bugüne kadar turizmden yeterli payı alamadığını ve belediye olarak bu konuda önemli projeleri hayata geçirme aşamasında olduklarını söyledi. Bununla ilgili olarak en önemli projelerinin Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması olduğunu anlatan Başkan Arı, yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayan bu alanı yeni bir turizm destinasyonu olarak sunacaklarını söyledi. Farklı ülkelerdeki örneklerden yararlanılarak hazırlanan projenin içerisinde sanat galerileri, müzeler, butik otel, alışveriş ve gezi alanlarının yer aldığını ifade eden Arı, "Bu alandaki tarihi dokuyu bozmadan projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık ve yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor. Projenin tamamlanması ile birlikte şehir merkezimiz turizm konusunda ciddi bir ivme yakalayacak. Şehrimize çekeceğimiz turizm yatırımları hem ülke turizmine hem de Nevşehir ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunacak" dedi.

Arı, Bakan Varank'a belediyenin farklı projelerine ilişkin de bir sunum yaparak, istişarelerde bulundu. Bakan Varank, "Nevşehir bizim için göz bebeği şehirlerimizden biri. Nevşehir, turizmin yanı sıra tarım anlamında çok önemli bir şehir ve biz Nevşehirimizin daha da gelişmesini ve bir cazibe merkezi haline gelmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Rasim Arı, günün anısına Bakan Varank'a yöresel Hitit desenli testi hediye etti. Bakan Varank, Nevşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: İHA