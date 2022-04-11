Bakan Varank, Pendik Belediyesini ziyaret etti : Ahmet Cin Bakan Varank’a Pendik'teki projelerden bahsetti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pendik Belediyesine ziyarette bulundu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Bakan Varank’a ilçedeki yatırım ve projeleri anlattı.

BAKAN VARANK'A PLAKET

Bakan Varank son üç yılda gerçekleştirilen icraatları inceledi. Ziyarette Bakan Varank’a AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin de eşlik etti. Ziyaretin sonunda Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Bakan Varank’a plaket takdim etti.