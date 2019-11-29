Bakan Varank, tekstille tarımı bir araya getiren fabrikayı inceledi

TEKİRDAĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'da tekstil fabrikaları için kurdukları enerji santralinin atık ısısıyla tarımsal üretim yapan bir firmanın üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Tekirdağ'da bulunan Bakan Varank, Ergene 1 ve Ergene 2 OSB'lerindeki çeşitli firmaların üretim tesislerini ziyaret etti.

İlk olarak Ergene 1 OSB'ye giden Varank, burada alüminyum kompozit levha, biyet ve profil üreten Sistem Alüminyum AŞ ile askeri ve stratejik teknik tekstil ürünleri üreten Öztek Tekstil Terbiye San. ve Tic. AŞ'yi gezdi, bu tesislerdeki çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Varank, daha sonra Ergene 2 OSB'de faaliyet gösteren Gülle Tekstil ve Continental Confectionery Company firmalarının üretim merkezlerini ziyaret etti ve bu tesislerdeki çalışmaları inceledi.

Tekstil fabrikaları için kurdukları enerji santralinin atık ısısıyla tarımsal üretim yapan Can Tekstil firmasını da ziyaret eden Varank, firma sahibi Mahmut Can'dan üretim tesisine ilişkin bilgi aldı.



- Enerjiden arta kalanı tarımda kullanıyor

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, Tekirdağ'ın güçlü bir sanayiye sahip olduğunu, aynı zamanda kentte inovasyona önem verildiğini ve Türk sanayisinin önemli üretim merkezlerinin bulunduğunu söyledi.

Can Tekstil'in üretim tesislerinde tekstilin yanı sıra tarımsal üretimin de yapıldığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Burası tekstil fabrikasının çok ötesinde. Sanayiciliğe tekstille başlamışlar ama buradaki enerji tesisinden arta kalan sıcak havayı kurdukları bir serada kullanıyorlar. Burada ülkemizin medarıiftiharı bir serayı hayata geçirmişler, domates, biber üretiyorlar. Sağlıklı doğal ürünler üretiyorlar. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi sıfır atık projesine çok önem veriyor. Bizim hiçbir çıktımızı israf etmememiz lazım. Bir enerji tesisinden açığa çıkan sıcaklıkla böyle seralar oluşturulabilir ve ülkemizin hem tarımına hem de ekonomisine katkı sağlanabilir."

- Tekstilde yüksek katma değer hedefi

Tekstil sanayisinin de ülke ekonomisi açısından önemini vurgulayan Varank, "Bugün geldiğimiz noktada tekstilin ticaret fazlası veren en önemli sektörlerden biri olduğunu görüyoruz ve artık ülkemizin sosyo ekonomik gelişmişlik açısından ileri illerinde geleneksel tekstilin yanında teknik tekstil uygulamaları da çok yaygın bir şekilde var." dedi.

Varank, savunma sanayisine yönelik tekstil ürünleri üreten bir tesisi gezdiklerini belirterek, bu firmanın çelik yelek ürünlerini test ettiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak tekstil sektörünün talebi üzerine ikinci el makinalarla yapılan yatırımların da teşvik kapsamına alındığını anımsatan Varank, sanayicilerin ikinci el makinalarla daha çok yatırım yapabildiğini ifade etti. Bakan Varank, "Geleneksel olarak tekstilde güçlü bir ülkeyiz. İnşallah buradaki gücümüzü daha katma değerli bir şekilde devam ettireceğiz." diye konuştu.

Söz konusu ziyaretlerde Varank'a, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle eşlik etti.

Kaynak: AA