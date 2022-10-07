Bakan Varank, Türk Kompozit 2022 Fuarı'nı ziyaret etti: "Türkiye, bu alanda her geçen gün kabiliyetlerini artırıyor."

Bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Kompozit 2022 Fuar'ında açıklamalarda bulunan Bakan Varank Türkiye'nin bu alanda geldiği noktadan dolayı memnun olduğuna vurgulayarak "Türkiye her geçen gün bu alanda kabiliyetlerini artırıyor". ifadelerini kullandı. Bakanlıktan gelen açıklamalara göre, özellikle savunma ve havacılık sektörü için stratejik ham madde ve nihai ürün olan kompozitin üretiminden tasarımına, simülasyonundan tedarikine kadar tüm alanlarında faaliyet gösterenler İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki Türk Kompozit 2022 Fuarı'nda bir araya geldi. Kompozit sanayisine özgü üretim, işleme ve uygulama metotları başta olmak üzere tüm sektörü kapsayan etkinlikleri içeren fuara, ham madde tedarikçileri, kompozit yarı ve ara ürün üreticileri, kompozit nihai ürün üreticileri, işleme teknolojileri sunan firmalar fuarda yer alırken,100'ün üzerinde ürün sergiledi.

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İSTANBUL'UN BU ALAN DA ÖNEMİ BÜYÜK

Bakan Varank, fuar alanında incelemeler yaparak Dernek Başkanı Barış Pakiş'ten sektöre ilişkin bilgi aldı, stantlardaki ürünleri inceledi. Varank, fuar ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Kompozit sektörü, daha hafif ve daha sağlam malzemelerin üretilmesini hedefleyen bir sektör. Türkiye, bu alanda her geçen gün kabiliyetlerini artırıyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'un küresel anlamda tedarikçi arayan firmalar tarafından uğrak nokta haline geldiğini belirten Varank, "Bu fuarda da 100 şirketimiz binlerce ziyaretçiyi burada karşılayıp kompozit sektöründe Türkiye'deki firmaların kabiliyetlerini, hangi ürünleri geliştiriyorlar, üretiyorlar, hangi alanlarda tedarikçi olabilirler, onları ortaya koyuyor. Yakın zamanda Almanya'da Rüzgar Enerjisi Fuarı'ndaydık. Rüzgar enerjisinde kullanılan malzemelerin önemli bir kısmı kompozitten yapılıyor. Buradaki firmalarımız savunma sanayisinden rüzgar enerjisine kadar çok farklı alanlarda üretim yapabiliyorlar. Bunların hem ham maddesini yan sanayisini kompozit anlamında üretirken bitmiş ürünleri üreten firmalarımız var. Kompozit fuarı bu kabiliyetlerimizi görebileceğimiz bir fuar."diye konuştu.

TÜRKİYE'DE TEK AVRUPA'DA BEŞİNCİ

Türk Kompozit Fuarı, Türkiye'de tek olmasının yanı sıra Avrupa'nın beşinci fuarından biri olarak gösteriliyor. Fuarda firmaların reçine, elyaf, teknik tekstil, termoset, termoplastik gibi ham maddelere yer veriliyor. Yarı ve ara ürünler, nihai ürünler, işleme teknolojileri, makine ve ekipmanlar ile tüketim malzemeleri de fuarda sergileniyor. Teknik ve ticari seminerlerin gerçekleştirileceği fuarda, ürün sergileri, canlı demolar ve ürün tanıtımları da yapılıyor.