Bakan Varank: "Ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek"

AK Parti hükümetleri olarak 17 yılda önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek" dedi.

Oyak Renault fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası Test Üretimi'nin açılışını yaptı. Rekor sürede tamamlanan fabrikanın ilk test üretimini gerçekleştirecek olmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Bu yatırımla birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Yine bu fabrika, Renault'un ülkemizde ve Avrupa'daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere'ye ihraç edilecek. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Ham madde, yani alüminyum, yerli üreticilerimizden temin edilecek. Böylelikle, yurt içi kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Bu tesisin cari açığın azaltılmasına olan katkısı, nitelikli istihdam ve dış ticaret boyutu gerçekten övgüye değer. Özetle yüksek katma değerli üretim açısından son derece önemli bir yatırım Bursa'da hayat bulmuş oldu. Hedefimiz bu ve benzeri yatırımların katlanarak artmasını sağlamak" dedi.

Geçtiğimiz ay 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladıklarını hatırlatan Bakan Varank, "Önümüzdeki 5 senenin yol haritası ve varmak istediğimiz hedefler çok net. Üretimde katma değer öncülüğünde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız var. Türk sanayisi, bu dönüşümü gerçekleştirebilecek güce sahip. Biz de tüm imkânlarımızla girişimci ve sanayicilerin yanındayız. Reel sektörün yatırım iştahını daha da artıracak politikalar tasarlıyoruz. Çağrısı çıktığımız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Program kapsamında odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz. Alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik edecek, tüm destekleri bütüncül bir yaklaşımla yöneteceğiz. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Yerli ve yabancı ayrımı gözetmiyoruz, yüksek katma değerli üretim yapan tüm girişimciler bu programa başvurabilir. Bu yenilikçi ve vizyoner programla Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünleri inşallah yurt içinde geliştirip üreteceğiz" diye konuştu.

17 yılda önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Bakan Varank, bu başarıları her türlü iç ve dış şoklara rağmen kazandıklarının altını çizdi. Diğer ülkelerin yıllarca etkisinden kurtulamayacağı hadiseleri geliştirdikleri iş birliği mekanizmaları ve kararlılıkları sayesinde aştıklarını söyleyen Bakan Varank, "Şundan hiç şüpheniz olmasın geleceğimiz aydınlık. Bakın uluslararası kuruluşlar bile son dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini teker teker yukarı yönlü revize ediyorlar. Enflasyon ve finansman maliyetleri düşüyor. Geçtiğimiz hafta yatırım teşvik istatistiklerindeki son durumu paylaştık. Sadece Ağustos ayı itibariyle; 23 milyar liralık sabit yatırımın teşvik belgesi tamamla işlemi yapıldı ve 16 bin 575 vatandaşımız bu firmalarda istihdam edildi. Yine bu dönemde 9 milyar liralık yeni yatırıma teşvik belgesi düzenledik, bu sayede 14 binin üzerinde ilave istihdam öngörüyoruz. Siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarımızla ülkemize uzun vadeli üretken yatırımlar çekmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yatırımlar, hem teknoloji transferi hem de istihdam artışlarıyla ülkemizde ciddi katma değer oluşturacak. Böylece, üretim öncülüğünde güçlü büyüme hedeflerimize daha kolay ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Varank ayrıca, 2020 yılı bitmeden Renault'un hibrit otomobil modellerinin, ülkemizdeki fabrika hattından çıkmasını arzu ettiklerini ifade ederek, kısa sürede hayata geçen fabrikanın gelecekte yapılacakların somut göstergesi olduğunu söyledi.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aaoun ise "Bu dökümhanede Türkiye de ilk defa alüminyum motor bloku üretimi sağlanacak. Bu da hükumetten alınan teşvikle yapıldı. Bu tesis istihdama ve ihracata katkı sağlayacaktır. Artık son aşamaya gelindi. 2020 senesinde seri üretime geçeceğiz. Bugün ilk denememizi yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından alkışlar eşliğinde ilk motor bloku üretimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA