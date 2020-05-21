Bakan Varank: Üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hayatın hiçbir alanında salgın öncesi gibi bir yaşam tarzını sürdüremeyeceğimiz açık. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta "sağlık" diyerek, üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Komiteler Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank, konuşmasında, küresel ekonomide arz ve talep şoklarının yaşandığını belirterek, geleceğe ilişkin belirsizliklerin, üreticilerin ve tüketicilerin davranış kalıplarını da değiştirdiğini ifade etti.

'EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Bakan Varank, koronavirüs salgını döneminde Türk sanayisinin, hem üretim kabiliyetini hem de değişikliklere hızla adapte olma becerisini gösterdiğini belirterek, gıdadan sağlık ekipmanlarının teminine varıncaya dek hiçbir konuda arz sıkıntısı çekilmediğini bildirdi. Sıfırdan inşa edilen Ar-Ge ekosistemi sayesinde, solunum cihazı gibi bu dönemin sembol ve acil ihtiyaçlarından birini yerli imkanlarla üretebilme atikliğinin gösterildiğini söyleyen Bakan Varank, "Aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında TÜBİTAK öncülüğünde kurduğumuz Covid-19 platformuyla öncü çalışmalara imza atıyoruz. Tanı kiti ve tanı sistemleri alanında da ülkemizin gücünü ortaya koyacak projeler hızla devam ediyor. Geldiğimiz noktada, salgının seyrinin değiştiği bir döneme giriyoruz. Buna bağlı olarak, bildiğiniz gibi normalleşme adımları atılıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Artık bu normalin adı, yeni normal. Hayatın hiçbir alanında salgın öncesi gibi bir yaşam tarzını sürdüremeyeceğimiz açık. Bu yüzden tedbirlerimizi yeni yaşam tarzımız olarak belirleyeceğiz. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık" dedi.

'REEL SEKTÖRDEN POZİTİF SİNYALLER ALIYORUZ'

Bakan Varank, büyümenin öncü göstergelerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Son iki haftalık dönemde, reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alıyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) elektrik tüketimi mayıs başından itibaren artmaya başladı. Bursa'daki verileri de tabi dikkatlice inceliyoruz. Demirtaş, Bursa, İnegöl, Nilüfer, Kestel ve Hasanağa OSB'lerinde, Mayıs'ın ilk iki haftasında elektrik tüketimi Nisan ayının aynı dönemine göre ortalamada yüzde 32 arttı. Bu arada TEKNOSAB OSB'nin altyapı çalışmalarında birinci ve ikinci kısmın yüzde 90'ının tamamlandığını biliyorum. Temmuz-Ağustos'ta inşallah ilk yatırımlar başlayacak" diye konuştu.

'SALGININ ÜRETİME OLAN ETKİSİ AZALARAK YOK OLACAK'

İçinde yaşanılan bu dönemin kodlarının güvenli üretim, güvenli ticaret, güvenli turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekilleneceğini kaydeden Bakan Varank, üretim cephesi için kritik bir adım attıklarını ve Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) "Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu" kamuoyuna tanıttıklarını hatırlattı. Kılavuzdaki önlemleri baz alarak bir kontrol listesi oluşturduklarını, bu listeden hareketle dünyada da öncü olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri yapacaklarını belirten Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bize başvurup belge almak istiyorum derseniz, şartları taşımanız durumunda size Covid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi vereceğiz. Daha dünyada standartların oluşmadığı bu alanda, biz Türkiye olarak öncü olmak istiyoruz. Gelin sizler de getirdiğimiz bu kurallara uyun, yerinde denetim sürecine girin ve güvenli üretim belgenizi alın. Getirdiğimiz kurallara uymanız durumunda; salgının üretime olan etkisi azalarak yok olacak, pandemiye karşı dayanıklılığınız artacak ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte Covid sonrası dönemde rakiplerinizin önüne geçeceksiniz."

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Kaynak: DHA