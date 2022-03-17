Bakan Varank yatırımcılara seslendi: Kapımız her zaman açık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Microsoft Ar-Ge Merkezi açılış törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta bulunan merkezde yapılan törene Bakan Varank'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ve Microsoft EMEA BAŞKANI Ralph Haupter katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ülkemiz yüzde 9,1 büyüdü. 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle kapattık. Böylelikle G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme kaydeden ülke olduk. Tabi şimdi bir hususu ifade etmek istiyorum. Bunu da açıkçası Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğum için hani bir şekilde kendimize pay çıkarmak için değil, doğrusu böyle olduğu için söylüyorum. Bir ülkenin refahı söz konusu olduğunda büyüme rakamlarında en önemli husus sanayinin payıdır. İmalat sanayinin büyümeye olan katkısıdır. Bu yüzden sanayi faaliyetlerindeki 16,6'lık artışı ülkemiz açısından oldukça değerli buluyorum.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİ ARTIRMALIYIZ

Tabi bir de, dikkatle takip ettiğimiz ihracatta orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı konusu var. Şunu açık yüreklilikle söylememiz lazım. Eğer dünyada ilk on ülke arasına girmek istiyorsak, öncelikli olarak yüksek ve orta teknolojili ürünlerde ivmelenmemiz gerekiyor. Bu payları yüzde 35'lerden yüzde 40'lardan alıp, yüzde 50'lere hatta daha ötesine taşımak zorundayız. Göreve geldiğimizden beri, bizim bütün gayretimiz ve derdimiz aslında bu.

2023'e kadar 10 unicorn çıkarma hedefine hızla ilerliyoruz. Şu ana kadar 6 Türk girişim milyar dolarlık değerlemeyi geçen şirketler arasına girdi. Peak Games, Getir, Dream Games, Hepsiburada ve Trendyoldan sonra işte en son Insider da bu listeye adını yazdırdı. Türkiye geçen yıl ilk kez, start-upların aldığı yatırımlarda adeta süper lige yükseldi. Avrupa ülkeleri arasında en çok yatırım çeken 10'uncu ülke olduk. Start-up'ların aldığı yatırımlar, 2021 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Özellikle oyun sektörü bu noktada başat aktör olarak göze çarpıyor. Bütün bu söylediklerimi tek bir cümleyle özetlemem gerekirse; girişimcilik ekosistemimiz tam bir fırsatlar dünyası. Bizim kapımız Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen tüm teknoloji şirketlerine her zaman açık. Gelin Türkiye'ye yatırım yapın, beraber kazanalım.

ÜLKEMİZE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI OLARAK DÖNECEKLER

Yeni nesil yazılım okulları olan, öğrencilerin kendi kendine öğrenme yöntemiyle üst düzey gelişme kaydettiği Ekol 42 okullarını İstanbul ve Kocaeli'nde açtık. Gençleri trend teknolojilere hazırlayan Deneyap Teknoloji atölyelerinin sayısını 66'ya çıkardık. İnşallah bu sayı 2023 yılında Türkiye'nin bütün illerinde olmak üzere 100'ü bulacak. Artık bir dünya markası olma yolunda ilerleyen TEKNOFEST yarışmaları ya da herkese ulaşmaya çalıştığımız TÜBİTAK destek programları. İnşallah tüm bu çabaların sonucu, ülkemize nitelikli insan kaynağı olarak dönecek. Sahada gezdiklerime ve gördüklerime binaen söylüyorum. İnanın önümüzdeki dönem insan kaynağımızın başarısının konuşulacağı bir dönem olacak.

Türkiye'nin kaliteli altyapılarından yetişen Türk gençleri tüm dünyaya damga vuracak. Ar-Ge'nin, teknolojinin konuşulduğu bir ortamda siyasete de çok fazla girmek istemiyorum. Ancak birileri sürekli bir olumsuzluk, karamsarlık pompalıyor. Türkiye, müzmin muhaliflerin anlattığı gibi bir ülke değil bitmiş, batmış bir ülke hiç değil. Aksine tüm zorluklara rağmen tökezlemeden yoluna devam eden bir Türkiye var. Yaptıkları tek şey altı boş, cahilce yorumlarla zihinleri bulandırmak. Kendilerini gülünç duruma düşürmek.