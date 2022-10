Bakan Varank, yerli otomobil TOGG'un yerlilik oranını açıkladı, fiyatı için C segmentini işaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün A Haber canlı yayına katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99.yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde tanıtılacak fabrikası açılacak olan yerli ve milli otomobil TOGG hakkında merak edilenleri yanıtlayan Bakan Mustafa Varank açılışta ilk seri üretim araçların banttan inmiş olacağına dikkati çekti.

Vatandaşların TOGG'un fiyatını merak ettiğini belirten Varank, C segmenti araçların fiyatına bakılması gerektini ifade ederek şunları söyledi: "Bu bir özel sektör yatırımı, burada aslında bir otomobil, bir teknolojik alet üretmenin yanı sıra şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bu manada da fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız 'C segmenti SUV bir araçla piyasaya çıkartacağız.' diyorlar. Çünkü dünyada ve Türkiye'de bu segmente çok ilgi var. Yine arkadaşlarımız 'piyasaya, bu segmentteki SUV benzinli ve dizel araçlarla rekabet edebilecek bir fiyattan gireceğiz.' diyorlar. Dolayısıyla vatandaşlar fiyatı merak ediyorlarsa şu an söz konusu segmetteki araçlara bakabilirler."

"VERGİ POLİTİKASINDA GEREKLİ ADIMLARI ATTIK"

TOGG'un kendi segmentindeki diğer araçlardan çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olacağına işaret eden Varank, elektrikli otomobillerdeki ÖTV'nin yüzde 10 seviyesine indirildiğini anımsatarak, "Dolayısıyla vatandaşlarımızın elektrikli, çevreye saygılı yeni nesil araçları daha uygun maliyetlerle alabilmesi için hükümet olarak vergi politikalarında gerekli adımları attık." diye konuştu.

ŞİRKET ÖN TALEP İÇİN PLANLAMA YAPACAK

Bakan Varank, vatandaşların TOGG'a yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bu konuda şirketin ön talep toplamayla ilgili gelecek günlerde bir planlama yapabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ARAÇ ÜRETME KAPASİTESİ 2 MİLYON

Türkiye'nin otomobil üretiminde güçlü ülkelerden biri olduğunu söyleyen Varank, 2 milyon araç üretme kapasitesinin olduğu bilgisini vererek şöyle konuştu: "Avrupa'nın bir numaraları ticari araç üreticisi Türkiye. Bizim aslında otomotiv endüstrisinde güçlü temelimiz var. Türkiye'nin Otomobili Projesi, değişen, dönüşen dünya endüstrisine bir alternatif olacak."

MOTORUN YERLİLEŞMESİ İCİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Varank, banttan inecek ilk araçlardaki elektrikli motorun yurt dışından geleceğini belirtti. Motorun yerlileşmesiyle ilgili çalışmalar olduğuna belirten Varank, "Otomotiv endüstrisi asla hata kabul etmeyen bir alan. Doğrulanmış, güvenliği ispatlanmış ürünler kullanma mecburiyetiniz var. Otomobili ilan ettikten sonra bir motor geliştirmeye başlasanız o motoru bu arabaya takmak için gerekli sertifikasyon ve test süreçlerinin bitirilmesi yıllar aldığı için bu kolay bir yerlileştirme hamlesi değil. Yine de motorun yerlileşmesiyle ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor." dedi.

"MİNİMUM YUZDE 65 YERLİLİĞİ YAKALAYACAK"

TOGG'un Türkiye'den yüzlerce tedarikçisi olduğuna işaret eden Varank, "Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak." diye konuştu.

BAKANLAR DA TOGG KULLANACAK

Varank, TOGG'un kamuda yaygın olarak kullanılacağını vurgulayarak, teslim edilme süreciyle birlikte kendisinin ve diğer bakanların TOGG'u kullanacağını kaydetti.

İlk üretim araçlarda "tip onayı" alma süreci olduğunu ifade eden Varank, söz konusu onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını söyledi.