Bakan Varank'ın hamburger göndermesi CHP'lileri çıldırttı! CHP'li Bekaroğlu, Varank'a hakaret etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yoğun mesaisi devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının bütçesinin kabul edilmesi sonrası bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesi için komisyon toplandı. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki görüşmelerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sunum yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME YAPTI

Bakan Varank sunum sırasında, Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarından bahsederken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek, “Hamburger yemek için Amerika’ya gitmeye gerek yok” ifadesini kullandı. Bunun üzerine CHP'li vekiller, Bakan Varank'ın sözlerine itiraz etti.

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ORTAMI GEREN SÖZLER

Tartışmanın şiddetlenmesi sonrası salonu terk eden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Bakan Varank’a, “Seni dinlemeyeceğim, ajan provokatör” dedi. Bekaroğlu’na cevap veren Bakan Varank, “Terbiyesiz, yaşından başından utan” diye konuştu. Yaşanan gerginliğin ardından Varank sunumuna devam etti.