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  3. Bakan Varank'tan Boğaziçi açıklaması: Rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor

Bakan Varank'tan Boğaziçi açıklaması: Rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor

Bakan Varank,"Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler" dedi.

Bakan Varank'tan Boğaziçi açıklaması: Rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Üniversitesine gerçekleştirilen rektör atamasının ardından çıkan protesto gösterilerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Bakan Varank, Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Törenine katıldı. Bakan Varank burada yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin yaptığı değerlendirmede," Şunu çok net ifade etmek istiyorum. Boğaziçi’nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençlerimizi düşürmeyiz. Üniversiteler ideolojik kavgaların arenası değil, bilimin ve araştırmanın merkezleridir. Biz üniversitelerin bu yapısını tahkim etmek için son 19 yılda çok büyük yatırımlar yaptık. Cumhuriyet tarihinin en öğrenci dostu hükümetleri AK Parti hükümetleridir. Üniversite yatırımlarından modern yurtlara, kredi ve burslara kadar çok güçlü adımlar attık, atıyoruz. Gençlerimizi, kendi siyasi emellerine dolgu malzemesi olarak görenler bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Biz buna müsaade edemeyiz. Öğrencileriyle, akademisyenleriyle, yayınlarıyla, araştırma projeleriyle üniversitelerimizi dünyanın en iyileri arasına sokmak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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