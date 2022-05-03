Bakan Varank'tan CHP'li İBB'ye sert sözler: Teröristler gelmişler sizin belediyelerinizde tekrar boy gösteriyor

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Mustafa Varank, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve gündem hakkında konuştu.

"TERÖRÜ SINIRLARIMIZIN DIŞINA ATTIK VE ARTIK TERÖRLE SINIRLARIMIZIN DIŞINDA MÜCADELE EDİYORUZ"

Mustafa Varank, Türkiye'nin bugüne kadar şehirlerde patlayan bombalar ve sınır karakollarında verilen şehitler nedeniyle çok acı çektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde Türkiye içerisinde terörist bırakılmadığını belirten Varank," Terörü sınırlarımızın dışına attık ve artık terörle sınırlarımızın dışında mücadele ediyoruz." dedi.

"BU İNSANLARIN NASIL İŞE ALINDIĞINI GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Başka partilerden siyasilerin bayramlaşma programında olduğunu anımsatan Bakan Varank, İBB'de görev yapan bir personelin terör örgütü PKK üyeleriyle olan fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası gözaltına alınan şüpheli için şunlar söyledi:

"Biz şehirlerden terörü temizlerken geçen gün çıkan bir haberle adeta şok olduk. Kandil'de dağda kalaşnikofla fotoğrafları çıkan bir terör yandaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gözaltına alındı. Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken bir bakıyorsunuz teröristler gelmişler sizin belediyelerinizde tekrar boy gösteriyor. Tabii biz bunun neyin diyeti olduğunu, bu insanların nasıl işe alındığını gayet iyi biliyoruz."

"YAZ AYLARIYLA BİRLİKTE FİYATLARDAKİ BU OYNAKLIĞIN YAVAŞ YAVAŞ DENGELENDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Ekonomideki sıkıntıları elbette görmezden gelmediklerini ifade eden Varank, sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin sıkıntısını gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Varank, sıkıntıların büyük kısmının yurt dışı kaynaklı olduğunu, enerji maliyetinin her geçen gün arttığını, emtialarda ciddi oynaklık olduğunu vurgulayarak, "Ama Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Yaz aylarıyla birlikte fiyatlardaki bu oynaklığın yavaş yavaş dengelendiğini göreceğiz ve çok daha güzel, çok daha müreffeh bir ülkeye hep birlikte kavuşacağız." diye konuştu.

(AA)

İBB çalışanının teröristlerle fotoğrafı ortaya çıktı! İşlemler başlatıldı!

Bakanlığın özel soruşturmasını duyan CHP yönetiminin eteği tutuştu! PKK'lı personeller apar topar İBB'den çıkarıldı!

İBB iflas eşiğinde! Her şey çok güzel olacak diyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u borç batağına sürükledi!