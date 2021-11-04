Bakan Varank'tan "FETÖ'nün hesabını ver" diyen CHP'li Cihargir İslam'a tepki: FETÖ mücadelesinde ailemden şehit verdim

TBMM'de 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesi görüşüldü. Bakan Varank, bütçenin sunumunu yapmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı, eleştirilerini dinledi. Görüşmelere Bakan Mustafa Varank'ın CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener arasında yaşanan diyalog ve CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın FETÖ çıkışı damga vurdu.

BAKAN VARANK: BİZİM İNANÇ ANLAYIŞIMIZDA HİÇBİR YARATILMIŞ KUTSALLAŞTIRILMAZ

Abdüllatif Şener'in konuşmasında "AK Parti milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutsallaştırdıklarını ifade ettiğini" anımsatan Varank, son iki günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya etiketlerinin açıldığını belirterek," Öldüğüyle ilgili ifadeler kullanıldı, hasta olduğuyla ilgili ifadeler kullanıldı. Sayın Abdüllatif Şener, böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin açıkçası özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir arasındaki hikayeyi hatırlasaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı." dedi.

Bakan Varank'ın sözlerine bazı CHP milletvekilleri, "Bizim değerlerimiz derken CHP'yi ne olarak nitelendiriyorsunuz?" deyip masalara vurarak tepki gösterdi.

VARANK'TAN ŞENER'E: "CHP'DE SİYASET YAPSAYDIM ASLA KILIÇDAROĞLU İLE ANILMAK İSTEMEZDİM"

Bunun üzerine söz alan Bakan Varank, Abdullatif Şener için, "Sayın Şener bizim medeniyet değerlerimize uzaklaşmış, bunu söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Onun bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız ve bütün çalışmalarımızda onu anıyoruz. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim." şeklinde konuştu.

CHP'LİLER MASALARA VURDU

Tepkilerini tekrar masalara vurarak devam ettiren CHP'li milletvekilleri bu defa da Bakan Varank’ın konuşma yaptığı masanın önüne giderek, Varank'tan özür dilemesini istedi.

CİHANGİR İSLAM'IN ÇIKIŞINA SERT CEVAP VERDİ

CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, "Sen FETÖ'nün hesabını ver" demesi üzerine de ise Bakan Varank, "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim." dedi.

Yaşanan kargaşa, AK Parti milletvekillerinin araya girmesiyle bir süre daha devam etti. Tartışmalar sonrası CHP'li milletvekillerinin yerine oturmasıyla görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.

NE OLMUŞTU?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhank Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde Saraçhane'de İBB önünde şehit olmuştu. Bakan Varank bu konu hakkında," İBB önünde rahmetli ağabeyimle birlikte 13 kardeşimiz darbeciler tarafından şehit edildi. O gün ateş edenler ateş edilen silahlar hepsi belli. Bizim de tarafı olduğumuz, hem İBB'nin işgali davası hem de iki ayrı çatı davada ilgili sanıklar müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere en ağır cezaları aldılar." demişti.