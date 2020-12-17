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  3. Bakan Varank'tan korona aşısı müjdesi: 4 aşı hayvan deneyi aşamasını geçti

Bakan Varank'tan korona aşısı müjdesi: 4 aşı hayvan deneyi aşamasını geçti

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geliştirilen 4 koronavirüs aşısının hayvan deneyi aşamasını geçtiğini açıkladı.

Bakan Varank'tan korona aşısı müjdesi: 4 aşı hayvan deneyi aşamasını geçti

Son dakika haberi... Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve hatta daha yenilikçi yöntemlere COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı.

Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.

Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz.

Türkiye aşı üretim kapasitesini de geliştirdi. Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman'da 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip.

TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz."

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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