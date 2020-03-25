Bakan Varank'tan koronavirüse karşı KOBİ'lere destek müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, maske gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini, KOSGEB alacaklarını da 3 ay ertelediklerini açıkladı.

Varank, yeni tip korona virüse karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.

6 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK VERECEĞİZ

Bakan Varank,"Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.