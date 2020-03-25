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  3. Bakan Varank'tan koronavirüse karşı KOBİ'lere destek müjdesi

Bakan Varank'tan koronavirüse karşı KOBİ'lere destek müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı. Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. Projelere ise 4 ay ek süre verceğiz" diye konuştu.

Bakan Varank'tan koronavirüse karşı KOBİ'lere destek müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, maske gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini, KOSGEB alacaklarını da 3 ay ertelediklerini açıkladı.

Varank, yeni tip korona virüse karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.

6 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK VERECEĞİZ

Bakan Varank,"Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.




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