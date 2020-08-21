Bakan Varank'tan Özgür Demirtaş'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz çarşamba günü, yerli güneş paneli fabrikası açılışında, cuma günü millete bir müjdesi olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Karadeniz'de bulunana doğalgaz rezerviyle alakalı olduğu tahmin edilen müjdeyle alakalı olarak, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Doktor Özgür Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

DEMİRTAŞ'TAN ÇİKOLATA ELEŞTİRİSİ

Paylaşımında Venezuela'daki petrol oranına atıfta bulunan Demirtaş, ''Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor...'' ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor... — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 20, 2020

VARANK'TAN SODA MİSİLLEMESİ

Bu paylaşıma ilk tepki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, Demirtaş'ın tweetini alıntılayarak "Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor..." ifadelerine yer verdiği bir paylaşımda bulundu.

Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor... https://t.co/YehUc40wc5 — Mustafa Varank (@varank) August 21, 2020

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz çarşamba günü Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada cuma günü bir müjde vereceğini açıklamıştı. Erdoğan, yaptığı açıklamada,"Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." diyerek tüm Türkiye'yi merak içerisinde bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki ofisinde düzenlediği Millete Sesleniş konuşmasında beklenen müjdeyi açıkladı.

"Bugün ülkemiz bakımında tarihi bir müjdeyi açıklamakla birlikteyiz." diyerek sözlerini başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ülkelerin ortaya koydukları vizyonların hayata geçebilmesi, enerji sektöründeki istikrarla orantılıdır. Dünyada son bir asırdır yaşanan hiç bir karmaşa, savaş, kaos, çatışma, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın. Petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolü ve güvenliği için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Bir damla petrolü, oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören bu gayri insani düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

Suriye'de yaşanan olayları hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:

"Biz, mazlumların ve mağdurların bulundukları yerlere giderken birileri her şeyi bir kenara bırakıp, doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumla Libya'da da karşılaştık. Biz, Libyalı kardeşlerimizin çağrısıyla onları darbecilerden kurtarmanın mücadelesini verirken, birileri yine petrol sahalarının dibinde bitivermiştir."

"BU ALANDA EN ÜST LİGE ÇIKMIŞ BİR TÜRKİYE VAR"

Doğu Akdeniz'de yürütülen ve tartışmalara neden olan sondaj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan,"Hamdolsun biz önceliğimizi asla değiştirmedik, hep önce insan dedik. Hep önce insan, dostluk kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Hep önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalmış olabilir. İşte Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır. Çünkü artık bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var. Bugünlere elbette kolay gelmedik. Ülkemizde çok uzun yıllar boyunca petrol ve doğalgaz arama çalışmaları genellikle kiralama usulü ile yapıldı. Hele derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlıydık. Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda elimize 3-5 sayfalık rapor dışında hiç bir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz, belki de gerçekten aradılar. Ama bulamadılar. Ama sonuçta biz, artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük." diye konuştu.

"SONDAJ GEMİLERİMİZLE ÖNDE GELEN ÜLKELER ARASINA DAHİL OLDUK"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017 senesinde yeni baştan belirledik. O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olan Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz ekipleriyle birlikte bu politikayı titizlikle ve kararlılıkla uyguladılar. Bu çerçevede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdik. Ardı ardına 3 sondaj gemisini, ülkemiz derin deniz arama filosuna kattık. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk."

"YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA HAREKET ETTİĞİMİZ İÇİN BU BAŞARIYA ULAŞTIK"

"Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle bu filoyu güçlendirdik. " diyen Erdoğan,"Mülkiyetleri ülkemize ait olan 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipmanlarımız ve kendi personelimiz ile çalışmalarını yürütüyor. Dünya fiyatlarının hayli altında maliyetle ülkemize kazandırdığımız gemilerimizle yaptığımız sondajların birim maliyeti de oldukça düşüktür. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. Zaten öyle bir durum olsa bize nefes bile aldırmayacakları ortadadır. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık."şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye'nin beklediği müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda."

Fatih sondaj gemisini Boğaz'dan uğurladığı günü hatırladığını ifade eden Erdoğan,sözlerini şöyle sürdürdü:

"O uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamd olsun. Daha önce 'Tuna-1' diye adlandırılan bu alanı 'Sakarya Gaz Sahası' olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Rabb'imize bize ve milletimize bugünleri gösterdiği için hamd ediyoruz."

"ÜRETİM KONSEPTİNİ BELİRLEYİP İNŞAAT VE YAPIM İŞLERİNE GEÇECEĞİZ"

Sondaj çalışmalarının milli imkanlarla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, "Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz." şeklinde sözlerini ifade etti.

"BİR MÜJDELİ HABERİ DE AKDENİZ'DEN BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih ve Yavuz gemileri vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdiklerini aktardı. Erdoğan, "Nihayet, son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.' Evet, biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası'yla 'Bismillah.' dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Çünkü, 'Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.' Biz bu yolun divanesiyiz. İnşallah burada da neticeye ulaşacağız." açıklamasında bulundu.

Sadece denizlerde değil Türkiye topraklarındaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarını da çoğalttıklarını belirtti.

BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMALAR

"(Doğal gaz keşfi) Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız

Bugün büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor.”