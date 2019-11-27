Bakan Varank'tan Teknoyatırım Destek Programı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2019’da açıklamalarda bulundu.

Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenlediklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım’a kabul edeceğiz. Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler."

Ayrıntılar gelecek...