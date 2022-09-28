Bakan Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren sözler! Asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi için tarih verdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yıl sonunda enflasyonu da hesaba katarak zam yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin, EYT çalışmasındaki son durumu da açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren sözler! Asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi için tarih verdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen “VI. Meslek Eğitim Borsası” etkinliğine katıldı. Burada kurum kuruluşların stantlarını ziyaret eden Bakan Vedat Bilgin, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Çalışma Bakanı Karl-Josef Laumann ile görüştü.

Bakan Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren sözler! Asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi için tarih verdi!

SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN DURUMU

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bilgin, bakanlığın önünde olan sorunları dosya dosya ele aldıklarını ifade ederek, "Bunlardan biri kamuda çalışan sözleşmeli personel konusu yaklaşık 516 bin kişiyi ilgilendiren bir sorun. O dosyamızı bitirmek üzereyiz, çalışmaları teknik olarak bitirdik ve karar aşamasında. Onun dışında geçici işçiler sorunu var, bu sorunu çözeceğiz. Bir de taşeron işçiler var. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçi kadrolu hale getirildi. Bunlardan kalan kişi sayısı o dönem 95 bindi, bugün sayı değişmiş olabilir. Bunların kadro sorunu var, bununla ilgili çalışmamız sürüyor." diye konuştu.

Bakan Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren sözler! Asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi için tarih verdi!

EMEKİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumu hakkında yapılan çalışmanın sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Aralık ayında meclise intikal ettirmeyi düşündüğümüz, üzerinde çalışmaların hala devam ettiği ama belli bir aşamaya geldiğimiz EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Bu sorunun da aralık ayında tamamlanarak TBMM'ye intikal edeceğini kamuoyuyla paylaştım. Tabii orada 1999'da yapılan bir reform var, o reformdan önce işe başlayanların sorunu. Çünkü emeklilikte 3 şart var, bunlardan birisi gün sayısı, diğeri çalışma yılı ve bir de yaş şartı var, bunların üçünü tamamlamış olmak gerekiyor. Kanun çıktıktan sonra bu şartlar belirlenmiş, biz orada kanunun çıkmadan önceki döneminde bu şartlardan yaş şartına takılanlar bu meseleyi dile getiriyorlar. O sorunu da aralık ayında TBMM'nin iradesine hazır hale getireceğiz."

Bakan Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren sözler! Asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi için tarih verdi!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Türkiye'de yüzde 80'i aşan enflasyon nedeniyle asgari ücrete gelecek olan zam büyük önem arz ederken Bakan Bilgin bu konuda da değerlendirmelerde bulundu. "Biz geçtiğimiz dönemde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en yüksek asgari ücreti geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla yaptık ve yılbaşı itibarıyla uygulanmaya başlandı. " diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete 2022 yılı başında yapılan yüzde 50 oranındaki zammı anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 50 bir artış yaptık arkasından temmuzda bir düzenleme yaptık. Aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde bir artış yaptık, kümülatif olarak da yüzde 95 civarında bir artış gerçekleştirdik. Yüksek enflasyon var, onun yıpratıcı ve asgari ücretin etkisini azaltan tesirleri var. Bunları dikkate alarak yıl sonunda da asgari ücreti enflasyonu hesaba katarak ve toplumun emekçilerini koruyacak bir düzeyde yeniden belirleyeceğiz. Bundan kimsenin endişe etmemesi gerekir. Türk devletinin temel özelliği sosyal bir devlet olmasıdır. Sosyal devlet çalışanlarına, emekçilerine karşı onları koruyucu tedbirleri alan devlettir."

Almanya'daki temaslarına yarın devam edecek olan Bakan Bilgin Wesseling kentinde vatandaşlarla buluşacak.

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