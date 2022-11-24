Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmeli personel için müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmeli personel için müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

Yaklaşık olarak 600 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeli personel için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yapılan olan çalışmayla ilgili son dakika bilgisi geldi. Bakan Bilgin yapılan düzenlemeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Bakan Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeli personellerin kadroya geçmesine olanak sağlayan çalışma hakkında, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz." demişti.

Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmeli personel için müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Yüzbinlerce kişinin faydalanacağı düzenleme için yeni bir açıklama yapan Bakan Bilgin "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü kabine toplantısının ardından düzenlemenin son halini paylaşacak" ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ekrem İmamoğlu'nun İngilizceyle mücadelesi devam ediyor! Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı: "İngilizcesi ile İstanbul'u yönetme kalitesi aynı seviyede"
Ekrem İmamoğlu'nun İngilizceyle mücadelesi devam ediyor! Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı: "İngilizcesi ile İstanbul'u yönetme kalitesi aynı seviyede"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar! "Bizi tehdit eden terör örgütü görürsek vururuz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar! "Bizi tehdit eden terör örgütü görürsek vururuz"
İbrahim Kalın'dan Öğretmenler Günü'nde duygulandıran paylaşım! Şehit öğretmenler anısına Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi!
İbrahim Kalın'dan Öğretmenler Günü'nde duygulandıran paylaşım! Şehit öğretmenler anısına Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi!
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Son Haberler
Süper Loto sonuçları 24 Kasım 2022 Perşembe| 24.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 24 Kasım 2022 Perşembe| 24.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!
Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!
Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmeli personel için müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!
Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmeli personel için müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!
İBB meclisinde kabul edildi! İstanbul'da suya zam geldi!
İBB meclisinde kabul edildi! İstanbul'da suya zam geldi!
Bursa'da nefes kesen baskın: Binlerce litre mazot ele geçirildi
Bursa'da nefes kesen baskın: Binlerce litre mazot ele geçirildi
Arnavutluk'ta Türkiye'nin tamir ettiği Kurşunlu Camisi sular altına kaldı
Arnavutluk'ta Türkiye'nin tamir ettiği Kurşunlu Camisi sular altına kaldı
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin"
İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programında konuştu: "Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programında konuştu: "Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz"
Gaziantep'te Ümit Özdağ'a tepki! Dükkana sığındı, güvenlik önlemleriyle ilçeden ayrıldı
Gaziantep'te Ümit Özdağ'a tepki! Dükkana sığındı, güvenlik önlemleriyle ilçeden ayrıldı
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var