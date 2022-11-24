Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmeli personel için müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

Yaklaşık olarak 600 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeli personel için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yapılan olan çalışmayla ilgili son dakika bilgisi geldi. Bakan Bilgin yapılan düzenlemeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Bakan Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeli personellerin kadroya geçmesine olanak sağlayan çalışma hakkında, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz." demişti.

Haberin Devamı

PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Yüzbinlerce kişinin faydalanacağı düzenleme için yeni bir açıklama yapan Bakan Bilgin "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü kabine toplantısının ardından düzenlemenin son halini paylaşacak" ifadelerini kullandı.