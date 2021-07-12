Bakan Yanık duyurdu: Evde bakım ücreti, SED ödemeleri, yaşlı aylıkları arttı: İşte yeni maaşlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada, temmuz ayı memur maaşlarında yapılan düzenleme doğrultusunda sosyal hizmet modelleri kapsamındaki destek ödemelerinde de değişikliğe gidildiği ifade edildi. Bu kapsamda, evde bakım ücretinin 1.797 TL’ye, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin 1.259 TL’ye ve yaşlı aylığının da 828 TL’ye yükseldiği açıklandı.

2021 Temmuz ayı ödeme döneminde 775 bin yaşlı, 640 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyonu aşkın vatandaşa aylık ödendiğini ifade eden Bakan Yanık, 2021’de yapılan ödemelerin toplamda 13 milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

YAŞLI AYLIKLARI NE KADAR OLDU?

Yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 TL’den 828,21 TL’ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL’den 661,13 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL’den 991,69 TL’ye yükseldiğini bildirdi.

ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda güncellenen ödemeler şöyle:

Yaşlı aylığı: 828,21 TL (64,54 TL zam)

Yüzde 40 - 69 oranında _ Engelli aylığı: 661,13 TL (51,52 TL zam)

Yüzde 70 üzeri _ Engelli aylığı 991,69 TL (77,28 TL zam)

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı” yapıldığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL’ye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1.677,45 TL’den 1.819,22 TL’ye çıktığını belirtti.

SED ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bakan Yanık SED hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarının 1.161 TL’den 1.259 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Bakan Yanık, temmuz ayında SED hizmetiyle çocuklar için 170,9 milyon TL’lik destek sağlandığını belirtti.