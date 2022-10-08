Bakan Yanık müjdeli haberi verdi: Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, beklenen müjdeli haberi duyurdu. Bakan Yanık, ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Yanık müjdeli haberi verdi: Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık müjdeli haberi verdi: Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

EKİM AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI

Ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını ifade eden Bakan Yanık, yaklaşık 930 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını söyledi.

Bakan Yanık müjdeli haberi verdi: Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

"HER ALANDA YANLARINDAYIZ"

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” diye konuştu.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

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