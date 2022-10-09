Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden engelli bir vatandaşı öne sürerek bakanlığa iftira atmaya çalıştı. Gergerlioğlu, "Yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmiyor!" şeklinde bir iddiada bulunması sonrası Bakan Derya Yanık "Tamamen kamuoyunu aldatmaya yöneliktir." dedi.

AYLIK VERİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ömer Faruk Gergerlioğlu yaptığı paylaşımda "Yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmiyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Konya Valiliği, Akşehir Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğiyle engelli Yakup daha da kötüleşiyor, ailesi çile çekiyor. 24 gündür cevap bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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"ALGIYI BOZDUĞUM İÇİN ÜZGÜN DEĞİLİM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine en yüksek yardım kalemlerinden "engelli evde bakım yardımı"nı, talepte bulundukları tarihten itibaren ödemeye başladıklarını belirterek, "Sayın Gergerlioğlu oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim. Biz Bakanlık olarak bu aileye en yüksek yardım kalemlerimizden olan engelli evde bakım yardımını, istedikleri tarihten itibaren ödemeye başladık. Sizin siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir. Bu ailenin de devlet desteğinden faydalanmadığına dair oluşturmaya çalıştığınız algı tamamen kamuoyunu aldatmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Gerçek ihtiyaç sahipleri ve mağdurlarını kimsesiz bırakmadıklarını belirten Yanık, "Asla kaderine terk etmedik. Konu özellikle engelli vatandaşlarımız ise daha da hassas olduk. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.