Bakan Yardımcısı açıkladı: "Mayıs sonuna kadar 5 bin adet teslim edilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır katıldığı programda milli üretim hamleleriyle ilgili soruları cevapladı.

Kacır, yerli solunum cihazına ilişkin “Solunum cihazımızın muadilleriyle kıyaslandığında diğer markaların ürünlerinden hiçbir eksiği yok. Başakşehir Şehir Hastanemize ilk teslimatı yapmıştık. Mayıs sonuna kadar 5 cihaz üretilmiş ve teslim edilmiş olacak. Dünyada bu hızda seri üretimi bu dönemde yakalamış ikinci bir ülke yok” dedi.

"ÜRETİMDE GECİKME YAŞANMASINI BEKLEMİYORUZ"

Kacır, yerli otomobil projesine de değinerek “Üretimde gecikme beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.