Bakan Yardımcısı Aksu: “Erzincan ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlı”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Erzincan ekonomisinin ve bölgedeki diğer illerin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa bağlı olmasından dolayı bölgedeki tarım sektörüne yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış programına katılmak üzere Erzincan'a geldi. Program öncesinde bakanlığa bağlı kurum müdürleri ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Erzincan ve bölgedeki diğer illerin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa bağlı olduğunu ifade etti.

Aksu, "Erzincan tarımına son yıllarda bakanlıkça yapılan yatırımların, verilen teşvik ve hibelerin meyvelerini almaya başladık. Önümüzdeki yıllarda bölgenin seracılık, sebzecilik ve hayvancılık konusunda daha büyük atılımlar yapacağını düşünüyoruz. Bakanlık olarak bugüne kadar Erzincan'a tarım sektörünün arzu ettiği yatırımların yapılması noktasından elimizden geleni yaptık. Bölge tarımına yatırımlarımız devam edecek. Buradaki bölge, il, kurum ve kuruluş müdürlüklerimiz işbirliği içerisinde tarım sektörümüzün geliştirilmesi için çalışmaktadırlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA