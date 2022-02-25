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  3. Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı! Suriyelilere ikametin kapatıldığı illeri de tek tek saydı

Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı! Suriyelilere ikametin kapatıldığı illeri de tek tek saydı

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriyelilerin seyreltilmesi çalışması kapsamında 16 ilinin yanı sıra 781 mahallede yaşamalarının önüne geçilmesi için bu yerlerde kayıtların kapatıldığını açıkladı. Çataklı, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 700 bin olduğunun bilgisini vererek, Suriyelilere ikametin kapatıldığı illeri de tek tek saydı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı! Suriyelilere ikametin kapatıldığı illeri de tek tek saydı

Türkiye'de nüfusları git gide artan ve belirli mahallerde yaşayarak hayatlarını sürdüren Suriyeliler için seyreltme çalışmaları başlamıştı. Bu kapsamda Suriyelilerin nüfusunun yüzde 25'i geçen illerde ikamet etmesinin önüne geçilmesi için bu illerde ikamet verilmemeye başlandı, başka illere sevk edilmeleri sağlandı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı! Suriyelilere ikametin kapatıldığı illeri de tek tek saydı

GETTOLAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Çalışmayla birlikte Suriyelilerin gettolaşmasının ( kendine özgü yaşam biçimleri olan alanlar) önüne geçilmesi sağlandı. Yapılan seyreltme çalışması hakkında İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı açıklamalarda bulundu.

SURİYELİLERE İKAMET VERİLMEYEN ŞEHİRLER

Hürriyet'in haberine göre Çataklı, Suriyelilerin nüfusunun 25'i geçtiği yerlerde ikamet işlemlerinin kapatıldığının bilgisini vererek geçici koruma kaydına kapatılan illeri sayarak şunları söyledi:

“Suriyelilerin yoğun olduğu Ankara Altındağ’daki gettolaşmanın önüne geçilmesi için bin 222 hane yıkıldı, 177 işyeri kapatıldı. Toplam nüfusun yüzde 25’ini geçtiği için Türkiye’de 781 mahalleyi kayıtlara kapatmış oluyoruz. Bazı şehirleri de tamamen ikamete kapatmış olduk. Geçici koruma kaydına kapatılan iller; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova. Uluslararası korumaya kapalı iller ise Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Muş, Osmaniye, Rize, Tekirdağ, Tunceli."

Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı! Suriyelilere ikametin kapatıldığı illeri de tek tek saydı

"MÜLTECİLER TÜRKİYE’YE GELDİKTEN SONRA YASAL KİMLİKLERİNİ, PASAPORTLARINI İMHA EDİYORLAR"

Mültecilerin kimliklerin tespit edilmemesi için Türkiye'ye geldikten sonra yasal kimlik ve pasaportlarını imha ettiklerinin bilgisini veren Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı," Mülteciler Türkiye’ye geldikten sonra yasal kimliklerini, pasaportlarını imha ediyorlar daha sonra o kişinin kimliğini tespit etmek imkânsız hale geliyor. Şimdi özellikle Afrika olmak üzere vize verilen noktalara parmak izi cihazları gönderiyoruz. Artık vize verilen kısımlarda parmak izi alacağız." dedi. 

Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı! Suriyelilere ikametin kapatıldığı illeri de tek tek saydı

DOĞRUDAN GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ VERİLMEYECEK

Türkiye'ye yeni gelen Suriyelilere geçici koruma statüsü verilmeyeceğinin bilgisini veren Çataklı şu ifadeleri kullandı:

" Kaydolmamış, yeni gelmiş Suriyelilere doğrudan geçici koruma statüsü vermeyeceğiz. Bundan sonra bunları önce kampa alacağız, kamplarda araştıracağız. Geçici korumaya ihtiyacı var mı yok mu, hangi sebeplerle geldi, bakacağız."

Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı! Suriyelilere ikametin kapatıldığı illeri de tek tek saydı

TURİSTİK İKAMETGAH VERİLMEYECEK

Türkiye'deki Suriyeli sayısı hakkında bilgi veren Çataklı, turistik sebeplerle Türkiye'de ikamet etmek isteyenlere ikamet verilmeyeceğini söyledi. 

Sınır hattında yapımları süren beton duvarlar hakkında bilgi veren Çataklı,"  Bu yıl sonunda ihale aşamasındakiler ve bitenlerle birlikte 1316 kilometrelik sınırımızın güvenlik duvarı tamamlanmış olacak.” diye konuştu. 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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