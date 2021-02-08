Bakan Yardımcısı Çataklı'dan HDP'li Pervin Buldan'a sert tepki!

Terör örgütü PKK ve uzantılarının Şırnak'ın Silopi, İdil ve Cizre ilçelerinde kazdığı hendekler ve kurdukları barikatların kaldırılması için Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerle bölgeye gitti. Bölge halkının zarar görmemesi için 78 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bölge teröristlerden temizlendikten sonra vatandaşlar devletin kendilerine yaptığı evlerde yaşamaya başlamış ve bölgedeki terör varlığı büyük bir ölçüde ortadan kaldırılmıştı.

Bu çatışmaların yıl dönümünde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Twitter hesabından yayınladığı bir fotoğrafın üzerine," Ne tarih, ne vicdan nede insanlık bu vahşeti unutmaz." sözlerini yazarak paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma tepki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan geldi.

"SİZ YAKTINIZ, SİZ YIKTINIZ"

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Biraz utanmanız olsa, bu Ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı... Siz yaktınız, yıktınız, Sn. Cumhurbaşkanımız yaptı... Bir not daha: Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız!" ifadelerini kullandı.

Biraz utanmanız olsa, bu Ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı..

Siz yaktınız, yıktınız,

Sn Cumhurbaşkanımız yaptı...

Bir not daha:

Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız! https://t.co/Gkw5xnRHY2 pic.twitter.com/3Be4MF71d1 — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) February 8, 2021

BAKAN SOYLU'DAN DESTEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da Twitter hesabından Çataklı'nın tweetini retweet ederek kendi profilinde paylaştı.