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  3. Bakan Yardımcısı Çataklı'dan HDP'li Pervin Buldan'a sert tepki!

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan HDP'li Pervin Buldan'a sert tepki!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Şırnak'ın Cizre ilçesindeki yaşanan çatışmaların yıl dönümünde Kürt vatandaşların güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü iddia eden paylaşımına İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı," Biraz utanmanız olsa, bu Ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı." ifadeleriyle cevap verdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan HDP'li Pervin Buldan'a sert tepki!

Terör örgütü PKK ve uzantılarının Şırnak'ın Silopi, İdil ve Cizre ilçelerinde kazdığı hendekler ve kurdukları barikatların kaldırılması için Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerle bölgeye gitti. Bölge halkının zarar görmemesi için 78 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bölge teröristlerden temizlendikten sonra vatandaşlar devletin kendilerine yaptığı evlerde yaşamaya başlamış ve bölgedeki terör varlığı büyük bir ölçüde ortadan kaldırılmıştı. 

Bu çatışmaların yıl dönümünde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Twitter hesabından yayınladığı bir fotoğrafın üzerine," Ne tarih, ne vicdan nede insanlık bu vahşeti unutmaz." sözlerini yazarak paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma tepki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan geldi.

"SİZ YAKTINIZ, SİZ YIKTINIZ"

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Biraz utanmanız olsa, bu Ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı... Siz yaktınız, yıktınız, Sn. Cumhurbaşkanımız yaptı... Bir not daha: Bu yeni kampanya talimatını  nereden aldığınızı yakında açıklayacağız!" ifadelerini kullandı.

 

 

BAKAN SOYLU'DAN DESTEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da Twitter hesabından Çataklı'nın tweetini  retweet ederek kendi profilinde paylaştı.

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan HDP'li Pervin Buldan'a sert tepki!

 

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