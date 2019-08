Bakan Yardımcısı Metin: “Tarımda gelişmemiz için akıncı ruhlu çiftçilere ihtiyacımız var”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, fetihlerin teknoloji ve bilimde yeni tekniklerle yapıldığını belirterek, "Tarımda gelişmemiz için akıncı ruhlu, önder çiftçiler ve yatırımcılara ihtiyacımız var" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, ziyaretlerde bulunmak ve Ziraat Odası tarafından Kuruçay Mahallesi'nde yapılan mısır kurutma tesisinin açılışına katılmak için Bolu'ya geldi. Tesisin açılışında konuşma yapan Metin, yatırım rakamlarının büyük ya da küçük olmasının önemli olmadığını, bu yatırımların arkasından gelecek yatırımlarla üretimlere vesile olması gerektiğini söyledi. Metin, tarımda ilk uygulamaların her zaman zor olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden Bakanlığımız yeni bir tekniğin çiftçilerimize kazandırılması için demonstrasyon dediğimiz tanıtım uygulamaları yapıyor. Yeni teknikleri teşvik etmek için destekler veriyor. Ancak bunun yapılması için de şartlardan en önemlisi önder çiftçiler. Artık fetihler coğrafyalarda yapılmıyor. Zihinlerde, bilimde, teknolojide yeni tekniklerle yapılıyor. Tarımda gelişmemiz için akıncı ruhlu, önder çiftçiler, girişimciler ve yatırımcılara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Bakanlık olarak mısır üretimine önem verdiklerini ve ülkede protein tüketiminin arttırılması gerektiğini kaydeden Metin, "Desteklerimiz artarak devam edecek. 2002 yılında Türkiye 2 milyon ton dane mısır üretirken 2019 yılında bu rakam 6 milyon ton civarında gerçekleşecek olup üretimin yaklaşık 3 kat arttığını görüyoruz. Dekara ortalama verim 400 kilogram ile 980 kilogram arasında değişiyor. Tüm bu artışlara rağmen hala yem maddesi olarak ciddi açığımız bulunuyor. Bu açığı kapatmak için inşallah üreticimiz ve çiftçimizle beraber Bakanlık olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza daha fazla süt, daha fazla et tükettirmeliyiz. Bu bağlamda özellikle kişi başına kanatlı et tüketimimiz 2002 yılından itibaren yaklaşık 3 kat artmıştır. Bu artışta Bolu'muzun çok önemli katkısı bulunmaktadır. Her ne kadar kanatlı et üretiminde Bolu ilk sırayı alsa da bunu destekleyecek yem maddesi üretimi konusunda arzu edilen noktada değiliz. Başlıca yem ham maddesi olan dane mısır üretimimizi arttırmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Metin'in konuşmasının ardından, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, daire amirleri ve çiftçilerin katılımıyla mısır kurutma tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

