Bakan Yardımcısı Yerlikaya, milli sporcular ile bir araya geldi

Sakarya Spor Salonu'nda milli sporcular ile bir araya gelerek sohbet eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, ziyaret esnasında gençlerle basket oynayıp, boks yaptı.

Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Spor Salonu'nda milli sporcular ile bir araya geldi. Milli sporcular ile bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, daha sonrasına spor salonu içerisinde bulunan basketbol, boks, atıcılık, judo ve birçok bölümü de ziyaret etti. Hamza Yerlikaya, burada spor yapan sporcularla basket oynayıp boks yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Program sonrasında açıklama yapan Yerlikaya, "Çağla'nın bir çağrısı olmuştu geldik, Cumhurbaşkanımızın emanet etmiş olduğu sporcuya sahip olabilmek, hem onla konuşmak için geldik, dinledik. O arada da STK'larımızı, sporcularımızı burası tohum merkezimiz Türkiye Olimpik Hazırlanma Merkezimiz, bakanlığımızın kurduğu. Bu merkezde çalışan sporcularımız ile hasbıhal etme imkanımız oldu, yerinde gördük. Ben burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizde buradakileri biriktirip rapor halinde Gençlik ve Spor Bakanımıza ileteceğiz. Eksiklik gördüğümüz eksikleri, güzellikleri anlatacağız. Tabi herkesin muhakkak bir beklentisi var. Türkiye'de insanların da sportif başarı beklentileri var. Tohumun ve tohumda atılan bu güzel temellerin ileri ki zamanlarda yeşerip büyük başarılara doğru gideceği kanaatindeyim" dedi.

"60-70 yılda yapılamayanı biz 15-16 yıla sığdırdık"

Türkiye'de sportif altyapı ve tesis altyapısı olarak ihtiyaçlarının yüzde 80'inini karşıladıklarını belirten Hamza Yerlikaya, "Tesisleşmede bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 16-17 yıllık iktidarımız dönemimizde 60-70 yılda yapılamayanı biz 15-16 yıla sığdırdık ve Türkiye'de sportif altyapı olarak, tesis altyapısı olarak hemen hemen ihtiyaçlarımızın yüzde 80'inini artık karşılar haldeyiz. Yüzde yüz oranlarını hedefliyoruz. Her yere, her mahalleye artık kent sahaları, kent sporları yapmayı arzu ediyoruz. Bu doğrultuda da bakanlığımızca çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA