Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Aylin Sözer mesajı: Dava sürecinin yakın takipçisi olacağız

İstanbul Maltepe'de eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer Çapan için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan Selçuk ve Şentop üzüntülerini dile getirdi ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

"HEPİMİZİ DERİNDEN YARALADI"

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız" dedi.

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: İNSANLIKTAN NASİPSİZ BİR CANİ

Meclis Başkanı Şentop da Sözer'in öldürülmesiyle ilgili, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." ifadesini kullandı.

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ÖĞRENCİLERİYLE BERABER ÇEKİLEN SON GÖRÜNTÜLERİ OLDU

Öte yandan, eski sevgilisi olduğu öne sürülen şahıs tarafından önce bıçaklanarak öldürülen, ardından yakılan öğretim üyesi Aylin Sözer'in, daha öncesinde okulda öğrencileriyle beraber ders işlediği ve etkinliğe katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ayrıca, dairedeki yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cansız bedeni çıkarıldı. Bu sırada Sözer'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ceset morguna kaldırıldı. Aylin Sözer'in buradaki eve 2 ay önce taşındığı öğrenildi.

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