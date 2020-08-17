Bakan Ziya Selçuk 17 Ağustos Depremi Şehitliği’ne ziyaret gerçekleştirdi!
17 Ağustos Gölcük Depreminin 21. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Depremi Şehitliği'ni ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 17 Ağustos Gölcük Depreminin 21. yıl dönümünde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Depremi Şehitliği'ni ziyarette bulundu. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edilen programda Bakan Selçuk’a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, kent protokolü eşlik etti.
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17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:18
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