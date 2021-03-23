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Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Tamamı öğretmenlerden oluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre tamamı öğretmenlerden oluşan MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) kuruldu. İçinde psikososyal destek veren rehber öğretmenlerinin de etkin bir şekilde rol alacağı AKUB ekipleri afet ve acil durumlardan etkilenen çocuklara ve topluma yönelik eğitimler verecek.

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Tamamı öğretmenlerden oluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Her ilde 25 personelden oluşacak MEB AKUB ekibi kurulacağını duyurdu. Bu ekipler yıllık çalışma planlarına uygun şekilde tatbikat, eğitim gibi faaliyetler düzenleyecek. 

Selçuk, MEB AKUB ekip üyelerinin aralarındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla planlı, senaryolu tatbikatlar düzenleneceğini ve okullarda düzenlenecek tatbikatlarda MEB AKUB ekiplerinden destek alınacağını belirtti.

MEB AKUB ekipleri, afet ve acil durumlarda da AFAD ile koordineli olarak görevlendirilecek.

AKUB nedir? AKUB'a nasıl başvurulur? AKUB' katılma şartları nelerdir?AKUB nedir? AKUB'a nasıl başvurulur? AKUB' katılma şartları nelerdir?

Deprem hakkında Japonya'da ileri düzey eğitimlere katılan öğretmenlerin öncülüğünde birçok proje hazırladıklarını dile getiren Bakan Ziya Selçuk, "Yüz binlerce öğretmenimiz, afet ve acil durum eğitimi alarak Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. Bugün bu alanda Milli Eğitim Bakanlığının son derece iyi yetişmiş bir insan kaynağı var. Öğretmenlerimiz, yakın zamanda yaşadığımız Elazığ depreminde de İzmir depreminde de sahadalardı. Çocuklarımıza psikososyal destek sağladılar, enkaz başında arama-kurtarma çalışmalarına katıldılar. Şimdi tüm bu tecrübemizi AKUB çatısı altında topluyoruz. Öğretmenlerimiz ve tüm teşkilatımızla ihtiyaç duyulduğu her anda milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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