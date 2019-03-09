Bakan Zümrüt Selçuk: “2019 yılı, istihdam seferberliğinin mottosu"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2019 yılı, istihdam seferberliğinin mottosu. Burası Türkiye, burada iş var diyoruz, gelecek var diyoruz. Geleceği de hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" toplantısı gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2019 yılı biterken biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a işverenlerimizin verdiği 2,5 milyon istihdam sözünü tutmuş olarak 2019 yılını kapatacağımıza inanıyoruz. Türkiye'nin güvenliği için, içeride ve dışarıda mücadelemizi sürdürürken; ekonomide, ticarette, çalışma hayatında, istihdamda başarılara da imza atmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Selçuk: "Son 16 yılda Türkiye hızla büyüdü"

Son 16 yılda Türkiye'nin hızlı bir büyüme eğilimi göstererek, emsallerinden ayrışan bir ekonomi haline geldiğini belirten Bakan Selçuk, "Geçtiğimiz yıllarda ciddi risklere maruz kaldık. Gezi olayları, terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi bir çok badireyi birlikte atlattık. Daha da güçlendik. 2018 yılı yaz aylarından itibaren dolar üzerinden kurulan ekonomik spekülasyonlarıda başarılı bir ekonomi yönetimi ile bertaraf etmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin güçlü bir ekonomiye geçişine hep beraber şahit olacağız. Bunu birlik beraberliğimizi güçlendirerek hep birlikte yapacağız. İnşallah Türkiye'nin ekonomide hayata geçirmeye başladığı yerli ve milli girişimleri durdurmaya çalışanlara da en güzel cevabı işverenlerimiz ve işçilerimiz hep beraber vereceğiz. Dolayısıyla bu cevaba sizlerin daha fazla çalışarak, daha fazla üretim sağlayarak, daha fazla projeler gerçekleştirerek ve neticesinde de daha fazla istihdam sağlayarak vereceğinize inancımız tam. İnşallah 2019 yılı biterken biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a işverenlerimizin verdiği 2,5 milyon istihdam sözünü tutmuş olarak 2019 yılını kapatacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacak"

Türkiye'nin güvenliği için, içeride ve dışarıda mücadelenin süreceğini; ekonomide, ticarette, çalışma hayatında, istihdamda başarılara da imza atılacağını ifade eden Selçuk, "İnşallah ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacak. Bunun için gerekli hamleleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti: "2002 yılında sigortalı çalışan iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde İŞKUR'un iş programlarından aktif yararlanma sayısı da 3 milyon kişiyi aştı. Bizim hedeflerimiz daha da yüksekti. Sürdürülebilir büyüme hedefi ile biz 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşacağız. Tabiki bu hedeflere ulaşmada en büyük paydaşlarımız işçilerimiz ve işverenlerimiz. Bu nedenle bakanlığımızın işçilerimiz ve işverenlerimizle koordineli çalışmayı ve hareket etmeyi önemsiyoruz. Bunun en net başarısını da biz asgari ücret tespit komisyonunda gördük. Net asgari ücretimizi de 2022 olarak belirledik. Bu durum Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne duyulan güvenin göstergesi oldu".

"SGK teşvikten kazancım ne kadar uygulaması"

SGK teşvikten kazancım ne kadar diye bir uygulama geliştirildiğini ifade eden bakan Selçuk, "İşverenlerimiz sunduğumuz teşvik ve desteklerden bu uygulama sayesinde, ne kadar fayda sağlayabileceklerini görebilecekler" bilgisini paylaştı.

İstihdam konusunda daha güçlü bir ekonomiye kavuşarak, istihdamı arttırmak istediklerini belirten Selçuk, "İstihdamı arttırma istiyoruz. Aslında 2007'deki küresel krizin yıkıcı etkilerinden en az etkilenen ülke olduk. Küresel krizden bugüne yaklaşık 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak da AB ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştik. Fakat bunu yeterli görmüyoruz. İstihdamı sizinde katkılarınızla daha fazla arttırmak istiyoruz. 2 yıl önce cumhurbaşkanımız milli istihdam seferberliğini başlatmıştı. Biz bu seferberliğe hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen ay cumhurbaşkanımıza 2,5 milyon ilave istihdam sözünü, bütün işverenlerimizin tutacağına inanıyoruz. 2,5 milyon aslında, 10 milyon insanın hayatına dokunmak demek. Dolayısıyla toplumsal gücün, toplumsal barışın ve toplumsal kalkınmanın yollarından biriside ürettiklerimizi birlikte paylaşmaktan geçiyor. İstihdamda bunun en etkili yollarından bir tanesi. Bizde işverenlerimize istihdam kapasitelerini arttırmaya yönelik teşviklerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Güçlü teşvik paketlerimizi ortaya koyuyoruz. 17 tane teşvik paketimiz vardı. Yeni nesil teşvik paketimizde, nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave teşvik paketiniz için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanısıra ücretini de bir ödeyeceğiz. Ve eğer şartlarda sağlanırsa devamında 9 ay boyunca prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bunun işverenlerimiz için çok önemli bir teşvik olduğuna inanıyoruz" dedi.

Selçuk, devletin vatandaşların iş bulabilme imkanını arttırmak istediğini, işverenlerinde rekabet gücünü ortaya koyacağı, arttırabileceği teşviklerle onların ulusal düzeyde rekabetlerini de iş arttırma kapasitelerini de arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

"2019 yılı istihdam seferberliğinin mottosu"

İstihdamı en üst düzeyde artırarak, katkı vermenin milli ve yerli duruşun bir göstergesi olduğunu ifade eden Selçuk, "İşe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde, tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılamaya devam ediyoruz. 2019 yılı istihdam seferberliğinin mottosu. Burası Türkiye, burada iş var diyoruz, gelecek var diyoruz. Geleceği de hep beraber inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA