Bayram ikramiyesi alacak emekliler dikkat! Dolandırılabilirsiniz!Danla Bilic ve Yusuf Engin kaldıkları yerden devam ediyor! Aşk yeniden alevlendi, konserde birbirlerinin içine girmişler!İrem Derici'nin kardeşini görenler gözlerine inanamadı! "Ablası gibi çirkin"Ramazan Bayramında bankalar açık mı 2-3-4 Mayıs 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?Son dakika: Kırşehir’den kahreden haber! Yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiRamazan Bayramı namazı saat kaçta 2022? Diyanet'e göre İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleriRamazan bayramında devlet hastaneleri, özel hastaneler açık mı 2022? Bayramda sağlık ocağı, poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı?Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Kaç gün tatil? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Bakan’dan çiftçiye müjdeli haber! Destek ödemeleri bugün başlıyorAskerlik yerleri 2022 e-Devlet sorgulama ekranı: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı 29 Nisan 2022 ? | Askerlik yerleri açıklandı mı 2022?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Bakan’dan çiftçiye müjdeli haber! Destek ödemeleri bugün başlıyor

Bakan’dan çiftçiye müjdeli haber! Destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçiye müjdeli haberi duyurdu. Bakan Krişçi, 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesabına aktarılacağını açıkladı.

Bakan’dan çiftçiye müjdeli haber! Destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" İfadelerini kullandı.

Bakan’dan çiftçiye müjdeli haber! Destek ödemeleri bugün başlıyor

DESTEKTEN BİNLERCE ÜRETİCİ YARARLANACAK

Bakan Kirişçi, yaptığı paylaşımda destek ödemelerine dair detaylı bilgileri de aktardı. Yapılan açıklamaya göre; arılı kovan desteği 143 milyon 883 bin lira, bitki karantinası tazminatı desteği 10 milyon 827 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 812 bin 481 lira, çam balı telafi desteği 192 bin 300 lira, damızlık ana arı desteği 45 bin lira, düve alım desteği 688 bin lira, yangın ve selden zarar gören kovan desteği 136 bin lira olarak ödeneceği bildirildi. Destekten 66 bin 76 üretici yararlanacak.

Bakan’dan çiftçiye müjdeli haber! Destek ödemeleri bugün başlıyor

Bakan’dan çiftçiye müjdeli haber! Destek ödemeleri bugün başlıyor

{TITLE_STRIP}Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Cepler bir nebze rahatlayacak: Et ve Süt Kurumu market fiyatının altında ucuz et satmaya başladı

{TITLE_STRIP}Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, 'Kimin nereye ne ekeceğine birilerinin karar vermesi gerekiyor.'

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT