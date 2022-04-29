Bakan’dan çiftçiye müjdeli haber! Destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" İfadelerini kullandı.

DESTEKTEN BİNLERCE ÜRETİCİ YARARLANACAK

Bakan Kirişçi, yaptığı paylaşımda destek ödemelerine dair detaylı bilgileri de aktardı. Yapılan açıklamaya göre; arılı kovan desteği 143 milyon 883 bin lira, bitki karantinası tazminatı desteği 10 milyon 827 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 812 bin 481 lira, çam balı telafi desteği 192 bin 300 lira, damızlık ana arı desteği 45 bin lira, düve alım desteği 688 bin lira, yangın ve selden zarar gören kovan desteği 136 bin lira olarak ödeneceği bildirildi. Destekten 66 bin 76 üretici yararlanacak.

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