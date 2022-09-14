Bakandan su krizine ilişkin dikkat çeken öneri: "İki kişi duş alın"

Avrupa'da su ve enerji tüketimine dair kriz gündemdeyken, ülkelerden çeşitli önlem fikirleri de ortaya atılıyor. Tasarruf için önerilerde bulunan İsviçre Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga, "İki kişi duş alın" tavsiyesiyle şaşırttı.

"PEK ÇOK KİŞİ KEYİF ALDI"

Bakan Sommaruga, enerji krizinin kış koşullarını olumsuz etkilememesi ve kışı daha kolay atlatmak için sunduğu önerilerle dikkat çekti.

Vatandaşlara ısınmak için kullandıkları aletlerin derecelerini düşürmelerini, gereksiz yere açık bırakın ışıkları kapatmalarını, elektrikle çalışan aletleri kullanılmadığı zamanlarda prizlerden çekmelerini önerdi. Ayrıca duşlara iki kişi girilebileceğini de söyleyen Sommaruga, “Pek çok kişi bundan keyif de aldı” şeklinde konuştu.