Bakanı Bozdağ: "İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltına alındı"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain terör eylemi patlamasıyla ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltına alındığını duyurdu.

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Bakanı Bozdağ: "İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltına alındı"

İstanbul, Taksim meydanındaki hain terör saldırısıyla ilgi devletin tüm kurumları harekete geçerek, olayın bombacısı kadın terörist gece yarısı göz altına alınmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren terörist yakalandı, teröriste yardım edenlere ve teröristin temasta bulunduğu kişilere bir bir ulaşıldı. Şu ana kadar 46 kişi gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Hiçbir terör saldırısı, Türkiye'nin huzurunu, birliğini bozamayacaktır

Dün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren terörist yakalandı, teröriste yardım edenlere ve teröristin temasta bulunduğu kişilere bir bir ulaşıldı. Şu ana kadar 46 kişi gözaltına alındı. Bu menfur terör saldırısının faili teröristi, teröriste yardım edenleri ve bunlarla temas halinde olanları kısa sürede tespit edip yakalayan güvenlik güçlerimizi ve adli tahkikatı yürüten Cumhuriyet Savcılarımızı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her tür terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı, terör saldırısını ve bu saldırıyı gerçekleştiren teröristi lanetliyorum. Bilinmeli ki hiçbir terör saldırısı, Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır. Terörle mücadelemiz, terör bitene kadar devam edecektir."

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