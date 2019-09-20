Bakanı eleştireyim derken rezil oldu! Tuncay Özkan komik duruma düştü!

Özkan, Bakan Pakdemirli'ye ilişkin yaptığı paylaşımla Twitter'da alay konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye kendi projesini örnek alması için gönderen Tuncay Özkan'a "Bu kadar mı cahilsiniz?" yorumları yapıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından Denizli ve Uşak’ta sedir, çam, ceviz, badem, dut, adaçayı, lavanta ve iğde gibi türlerden 4 milyon 100 bin fidanın toprağa dikildiği görüntüleri paylaştı.

Paylaşımında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi etiketleyen Özkan, "Bakan Bekir Pakdemirli bak örnek al. Yakan olma yapan ol. Üreten elleriniz dert görmesin." notunu düştü.

PKK'nın yaktığı ormanlara çıt çıkarmayan Özkan'ın bu cümleleri alay konusu oldu.

Bir kullanıcı Özkan'a "Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli'ye bağlı Orman Genel Müdürlüğü yapıyor ve yaptırıyor. Bu kadar mı cahilsiniz?" diye sorarken, bir başka bir kullanıcı ise "Bekir Pakdemirli'ye Bekir Pakdemirli'yi örnek almasını söyleyen adam gibi adam" ifadelerini kullandı.

İşte gelen tepkilerden bazıları: