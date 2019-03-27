Bakanı Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yıl sonuna kadar Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespitini tamamlıyoruz. Belediyelere büyük destek vererek, yıl sonuna kadar altyapılarda ihalelerin tamamlanmasını hedefliyoruz. 2020 sezonuna kadar tüm sahil bölgelerinin arıtma sorununu çözmüş olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın programı kapsamında bugün Didim'e geldi. Bakan Ersoy'u Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, "cumhur ittifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş ile Didim Belediye Başkanı adayı Mümin Kamacı ve partililer karşıladı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle otelde toplantı yapan Ersoy, Didim'in eski turizm bölgesi olmasına rağmen gelişiminin belli bir seviyede kaldığını söyledi. Ersoy, "Amacımız, burada 12 ay turizm yapmak, spor alanları yapmak. Didim, Milas Havaalanı'ndan destek alıyor. Burada yapacağımız doğru yatırımlar, bölgenin hareketlenmesini sağlayacak, 12 ay turizm gelmiş olacak. Aslında yanlış turizm nedeniyle istenilen verim alınamamış" diye konuştu.

'NİTELİKLİ TURİST" VURGUSU

Turizm için en önemli konulardan birinin altyapı olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Biz bakanlık olarak ciddi bir altyapı çalışmasını Antalya'dan başlattık. Yıl sonuna kadar Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespitini tamamlıyoruz. Belediyelere de büyük destek vererek, yıl sonuna kadar altyapılarda ihalelerin tamamlanmasını hedefliyoruz. 2020 sezonuna kadar tüm sahil bölgelerinin arıtma sorununu çözmüş olacağız. Tabi ki sadece altyapı sorunlarını çözmek yetmez. "Nitelikli turist" diyoruz. Bunun için de ilçe merkezlerini hareketlendirmemiz lazım. Didim'in çok güzel bir potansiyeli var. Turizm açısından Didim'in geleceğini oldukça parlak görüyorum. Ayrıca burasının Bodrum ve Milas açısından da çok büyük bir itici güç olduğunu düşünüyorum. Biz Didim'i radarımıza aldık, gereken neyse yapacağız" dedi.

Bakan Ersoy'un programı, daha sonra basına kapalı devam etti.

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DHA