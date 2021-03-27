Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Tüm kadınlarımız için şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından kadın cinayetleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Sezen, Necla, Zeynep, Yeter ve yitirdiğimiz tüm kadınlarımız, tüm canlarımız için şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz. Şiddet, bir insanlık suçu. Toplum vicdanında adaletin tesisi için şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.