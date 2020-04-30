Bakan Karaismailoğlu otoyol inşaatında işçilerle iftar yaptı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çalışan işçilerle iftar yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 6'ncı kesimini incelemek üzere Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan inşaat alanına geldi. Yetkililerden otoyol inşaatıyla ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yemekhaneye geçerek işçilerle birlikte iftarını açtı. Karaismailoğlu salgın sürecinden geçtiğimizi belirterek, "Bu 2 aylık süreçte siz çalışanların hayatı, yaşam biçimi ve sosyal mesafe anlayışımız değişti. Onlara dikkat ederek güzel ve özverili bir çalışma yürütüyorsunuz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonuçta sizlerde kutsal bir görev yapıyorsunuz. Virüsü de inşallah Mayıs ayında atlattıktan sonra yine şantiye ve arazide hep beraber en güzel şekilde çalışmalar yapıp, işimizi en güzel şekilde bitirerek vatandaş ve milletimizin hizmetine açacağız. Hepinize iyi niyetiniz, çalışma ve özverinizden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: DHA