Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valilikteki koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olayı olmadı. Tüm güvenlik görevlilerimize, kolluk kuvvetlerimize asayişi temin ettikleri, vatandaşımızın el birliği içinde asayişin oluşmasında katkısı olduğu için teşekkür ederim. Hem yıkılan binalar, hem bizim yıktıklarımızla ilgili ödemeler başlayacak demiştik. Dün itibariyle ödemeleri başlattık, bankalar gece 12’ye kadar açık.

Şu ana kadar bin 384 artçı sarsıntı meydana geldi.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA YARI YIL TATİLİ UZATILDI

Önemli bir bilgi daha; 3 Şubat'ta okullar açılıyor idi. Dün akşam arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahanın durumunu da görüyoruz. Çünkü bir tarafta evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. çocuklarımız depremden en çok etkilenenler. Psikososyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için hem öğretmenlerin gelişi, hem de deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'yı terk edip, başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var. dışardan gelecek öğretmenlerimiz var. ortaya koyduğumuz sonuç, sayın milli eğitim bakanımızla da değerlendirdik, az sayın cumhurbaşkanımıza da arz ettik..

Elazığ'ın tamamında, aynı zamanda Malatya'da Doğanyal, Pötürge, Kale ve Doğanyol'da okulların 10 Şubat'ta açılmasına karar verildi. Yarıl yıl tatili devam eden Fırat Üniversitesi'nin de 17 Şubat'ta açılması uygun görüldü.

Elazığ'da 10 okul yıkılacak.

"BAĞIŞLAR HAKKANİYET ÖLÇÜSÜ İÇERİSİNDE DAĞITILMAKTADIR"

Bütün milletimiz rahat olsun. Buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itinayla, hakkaniyet ölçüsü içerisinde dağıtılmaktadır. Yani geçmiş alışkanlıklardan kalan "Acaba ne olacak" sorusu Elazığ ve Malatya üzerinde speküle edilmesi bizi üzer. Burada yüce bir gönüllü ordusu var, Elazığlılar, Malatyalılar bu konuda çok güçlü bir iradeye sahipler.

TOPLAM BAĞIŞ 72 MİLYON LİRA

Malatya ve Elazığ için Kızılay'a gelen bağış toplamı 27,5 milyon lira, AFAD'a gelen bağış toplamı 72 milyon toplam lira.

Elazığ ve Malatya'da 23 bin 286 çadır, 52 bin 658 battaniye, 19 bin 568 yatak dağıttık. Gerekli taramalar yapılıyor, eksik ne varsa hepsi tamamlanacak. Jandarma ekipleri her gün her kötü iki kere ziyaret ediyor. Günlük 65 bin kumanya dağıtılıyor.

"2 BİNİN ÜZERİNDE ÇADIRIMIZ BOŞ"

Geçici barınma ve konaklama konusunda tespitlerimizi yaptık. Özellikle ağır hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız için 15-20 gün içerisinde gerekli işlemler yapılacak. Şu anda 2 binin üzerinde çadırımız boş. Hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacağız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz.

Ayrıntılar gelecek...