Bakanlar deprem bölgesinde konuştu! Bakan Kurum duyurdu: Geçici işyerleri kurulacak, şehrin merkezinde konutlar zemin artı 3 - 4 katı geçmeyecek

İçişleri Bakanı Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Malatya'da konuştu. Bakan Kurum deprem bölgesinde yapılacak konutlara ilişkin olarak," Şehrin merkezinde zemin artı 3 - 4 katı geçmeyecek, binaların altında dükkanların olmayacağı yapıları inşa edeceğiz. Esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakanlar deprem bölgesinde konuştu! Bakan Kurum duyurdu: Geçici işyerleri kurulacak, şehrin merkezinde konutlar zemin artı 3 - 4 katı geçmeyecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden biri olan Malatya'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Bakanlar daha sonra açıklamalarda bulundu.

Bakanlar deprem bölgesinde konuştu! Bakan Kurum duyurdu: Geçici işyerleri kurulacak, şehrin merkezinde konutlar zemin artı 3 - 4 katı geçmeyecek

BAKAN SOYLU, KONTEYNERLER İÇİN ÖNCELİK SIRASINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir duyuruyu tekrarlamak istiyorum. Ağır hasarlı binalardan ve hasarlı tüm binalardan kaçınılmalı. Muhakkak içine girilmemesi gerekir. Bunların yanından geçmeden, içerisinden ev eşyası alınmasından da kaçınılmalı. Ağır hasarlı binalardan ve acil yıkılacak binalardan kesinlikle ev eşyası alınmaması gerekir. Bu binaların yanından geçmek de doğru değildir ve yasaktır. Bir kez daha altını çizmek istiyorum.

Bu depremde tamamen binası yıkılmış vatandaşlarımız var. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar var. Ev sahibi ve kiracılar var. Cumhurbaşkanımız açıklamıştı, ev sahibi olanlara 5 bin TL kira, 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak. Konteyner kentlere taşınmak isterlerse taşınma yardımlarını elbette alacaklar. Kiracılar için 3 bin liraya çıkmış oldu, yine 15 bin TL taşınma yardımı alacaklar. Konteyner evi tercih ederlerse kimler girebilecek? Öncelikler şunlardır; birincisi, ailesini depremde hayatını kaybedenler. İkincisi şehit aileleri ve yakınları. Üçüncüsü engelliler, yatalak hastalar, 6 yaşından küçük çocukları olanlar, hamile olanlar, kiracı da olsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek olduğumuz vatandaşlarımız. Böyle bir önceliğimiz var.

Bakanlar deprem bölgesinde konuştu! Bakan Kurum duyurdu: Geçici işyerleri kurulacak, şehrin merkezinde konutlar zemin artı 3 - 4 katı geçmeyecek

BAKAN KURUM: "ŞEHRİN MERKEZİNDE ZEMİN ARTI 3 - 4 KATI GEÇMEYECEK YAPILARI İNŞA EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

1 milyon 316 bin binanın incelenmesi tamamlandı. Malatya özelinde baktığımızda hasar tespiti yüzde 80 seviyelerine gelmiş. Tüm Türkiye'de incelenen 1 milyon 316 bin binada 534 bin bağımsız bölümün, 173 bin binaya tekabül ediyor, ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak binanın tespitini yaptık.

Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım sürecini yönetiyoruz. Amacımız ilk etapta rezerv alanlardan başlamak.

Bugün Nurdağı'nda ilk kazmayı vurduk. Şehrin merkezinde zemin artı 3 - 4 katı geçmeyecek, binaların altında dükkanların olmayacağı yapıları inşa edeceğiz. 15 bin köy konutunun yapılması planlanıyor.

AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz.

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