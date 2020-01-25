Bakanlar Doğanyol’da incelemelerde bulundu

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yıkılan evlerde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 19 olduğunu açıklarken Sağlık Bakanı Koca ise ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Elazığ'daki incelemelerin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen bakanlar, burada depremden zarar gören evlerde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Malatya'da ilk olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 5 olduğunu ancak bir vatandaşın yapılan kalp masajı ile hayata geri döndürüldüğünü söyleyerek Malatya'da şuan için 4 kişinin öldüğünü belirtti. Doğanyol'daki genel durumu görme adına ilgili bakanlarla bölgeye geldiklerini ifade eden Soylu, "Köylerdeki kerpiç ve metruk evler yıkılmış, şuan öyle gözüküyor. Tüm tespitleri yaparak elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız" dedi.

Elazığ'da halen enkazın altında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü de anımsatan Soylu, "Biraz önce bir vatandaşlarımızın canlı olarak kurtarılmasını ümit ediyoruz. Hem çalışıyoruz hem de dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

Doğanyol'da şuan için enkaz altında hiç kimsenin olmadığını da belirten Soylu, "Hemen hemen bütün köylerin taramaları gerçekleştirildi. Ne enkaz altında nede bu rakamın ötesinde bir bilgi söz konusu değildir" dedi.

Bakan Soylu, deprem bölgelerinde çadır kurumlarının da başladığını ifade ederek Doğanyol'da evleri hasar gören vatandaşların belediye sosyal tesislerinde ağırlandığını dile getirdi.

Bakan Soylu, Elazığ'da arama çalışmaların sürdüğünü de anımsatarak "Merkezde enkazda kalanlar var. Birde Maden beldesinde enkaz altında kalanlar var, onlarla ilgili arama çalışmaları halen devam ediyor. Ümit veren sonuçlar bekliyoruz. Allah beterinden muhafaza etsin diyoruz. Devletimiz bütün imkan ve kabiliyeti ile seferber olduk ilk dakikadan itibaren" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da Elazığ'da 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini ancak göçük altında 30'a yakın kişinin olduğunu da belirterek "Ölüm sayısı artabilir. Şuan hastanelerde 36 yatan hastamız 14 yoğun bakım da tedavi gören hastamız var. Toplam 5 hastamızın da ameliyatları planlandı" diye konuştu.

Bakanların bölgedeki incelemesine Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milletvekilleri Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı ve yetkililer de eşlik etti.

Kaynak: İHA